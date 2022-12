UE se prepara contra onda de Covid da China; especialistas dizem não haver motivos para preocupação

Tripulação checa temperatura dos passageiros na entrada de um avião com destino à China, no aeroporto JFK, em Nova York, em 24 de dezembro de 2022. AP - Emily Wang Fujiyama

Texto por: RFI 3 min

Representantes de Ministérios da Saúde e agências sanitárias da União Europeia se reúnem nesta quinta-feira (29) para discutir eventuais medidas comuns dentro do bloco para evitar que a onda de Covid da China se propague no continente. O fim da política Zero Covid do governo chinês causou uma explosão de casos da doença, gerando temores no mundo sobre o aparecimento de novas variantes.