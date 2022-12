EUA e União Europeia criticam condenação de Aung San Suu Kyi a 33 anos de prisão

Cartaz com imagem da líder birmanesa Aung San Suu Kyi, que foi condenada a 33 anos de prisão pela Junta Militar que deu um golpe de Estado no país. A imagem mostra um protesto pedindo sua libertação em 2021. (AP Photo)

Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram nesta sexta-feira (30) a condenação de Aung San Suu Kyi, antiga líder política de Mianmar, a 33 anos de prisão. A birmanesa está presa desde 2021, quando o país sofreu um golpe militar. Ela foi condenada nesta sexta pela Junta Militar que governa desde então.

"A condenação definitiva da conselheira de Estado Aung San Suu Kyi pelo regime militar birmanês é uma afronta à Justiça e ao Estado Democrático de Direito", declarou um porta-voz do governo norte-americano. Os Estados Unidos pedem sua libertação.

Após quase dois anos de prisão, o julgamento da birmanesa pelo regime militar que governa Mianmar terminou nesta sexta-feira. Suu Kyi, de 77 anos, foi condenada a um total de 33 anos de prisão por crimes de corrupção.

Com isso, a mulher que foi o rosto da oposição birmanesa durante anos e chegou a ganhar o prêmio Nobel da Paz corre o risco de terminar sua vida em uma prisão.

A União Europeia também condenou fortemente a decisão judicial. O veredito contra a proeminente figura da oposição "conclui uma série de julgamentos puramente políticos (...) sem respeito ao devido processo judiciário", o que "constitui uma clara tentativa de excluir da vida política os líderes democraticamente eleitos", disse um porta-voz da Comissão Europeia.

O rosto de uma crise

Aung San Suu Kyi encarna a crise política de seu país. A líder foi presa em 1º de fevereiro de 2021 durante o golpe de Estado que derrubou seu governo e encerrou um breve período democrático em Mianmar.

Ela, que por longos anos foi a personalidade mais conhecida internacionalmente da oposição birmanesa, hoje está totalmente isolada, e tem como único contato com o mundo fora da prisão seus advogados.

Filha de um herói da independência birmanesa, assassinado quando ela tinha dois anos, Suu Kyi passou a primeira parte da vida no exílio: primeiro, na Índia e, depois, no Reino Unido. Em 1988, surpreendeu ao anunciar que se envolveria no destino de seu país, em plena revolta contra a Junta Militar.

"Não podia, como filha do meu pai, permanecer indiferente a tudo que acontecia", afirmou em seu primeiro discurso no país, considerado o símbolo de sua entrada na política.

A repressão de 1988 matou quase 3.000 pessoas, mas estabeleceu o nascimento do ícone. Ela virou a "depositária das esperanças de um retorno à democracia" para todo povo birmanês, sufocado pela ditadura militar desde 1962, explica Phil Robertson, representante da Human Rights Watch na Ásia.

A junta militar autorizou a formação do partido opositor LND, mas Suu Kyi foi colocada rapidamente em prisão domiciliar. De sua casa, Suu Kyi acompanhou a vitória de seu partido nas eleições de 1990, mas os militares se recusaram a reconhecer os resultados.

Nesse período, ela recebia a visita de poucas pessoas autorizadas, assim como de seus dois filhos que moravam na Inglaterra com o pai, Michael Aris, professor em Oxford. Em 1991, venceu o Prêmio Nobel da Paz, mas não pôde comparecer à cerimônia em Oslo. Teve de esperar mais de 20 anos para receber a premiação.

Após 15 anos de prisão domiciliar, Aung San Suu Kyi foi libertada em 2010. E um ano após a dissolução da Junta Militar, entrou para o Parlamento.

Drama dos rohingyas

Rapidamente, sua imagem começou a ser abalada na comunidade internacional por críticas a sua concepção autocrática do poder.

Durante os anos à frente do país, Aung San Suu Kyi se viu obrigada a lidar com os militares, muito influentes, que controlavam três Ministérios cruciais: Interior, Defesa e Fronteiras.

A imagem da Prêmio Nobel da Paz foi abalada para sempre pelo drama dos rohingyas. Quase 750.000 membros desta minoria deixaram Mianmar fugindo dos abusos do Exército e das milícias budistas em 2017 e se refugiaram em acampamentos em Bangladesh.

A tragédia levou Mianmar a ser acusada de "genocídio" na Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal órgão judicial da ONU.

A dirigente sempre negou "qualquer intenção genocida".

(Com informações da AFP)

