Ex-lutador que provocou Greta Thunberg é preso, e ativista ironiza

Dias depois de se envolver em uma polêmica com a ativista ambiental Greta Thunberg nas redes sociais, o ex-lutador americano e britânico Andrew Tate foi preso nesta quinta-feira (29) na Romênia, acusado de tráfico humano e estupro. As postagens do ex-campeão de kickboxing ajudaram a polícia a localizá-lo.

Publicidade Leia mais

A detenção, ocorrida no contexto de uma investigação aberta em abril, foi revelada pela BBC e aconteceu horas depois de Tate publicar um vídeo no qual provocava, mais uma vez, a ativista sueca. Com a divulgação da notícia da prisão, a jovem se limitou a comentar: “isso é o que acontece quando você não recicla as suas caixas de pizzas”.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Tudo começou na terça-feira, quando o ex-lutador, conhecido pelos comentários violentos e misóginos, postou uma foto abastecendo um de seus supostos 33 carros e pediu o e-mail de Greta, para enviar-lhe “a lista completa” da sua coleção de veículos potentes e "suas respectivas e enormes emissões [de CO2]”.

A estudante sueca se limitou a responder: "sim, por favor me esclareça”, seguido de um falso endereço de e-mail, em inglês, que pode ser traduzido como "energiadepaupequeno@cuidedasuavida.com".

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Pista revelada em vídeo

A troca de mensagens foi acompanhada por milhões de internautas pelo Twitter. Diante da polêmica, Tate não se conteve e respondeu com um vídeo, no qual aparece em frente a uma embalagem de pizza de um restaurante romeno.

A prisão dele e de outros três suspeitos nesta quinta-feira foi confirmada à agência Reuters pelo Ministério Público e o advogado do ex-lutador, que se tornou influenciador nos últimos anos.

Os quatro homens, entre os quais o irmão do ex-campeão, Tristan, são suspeitos de terem “criado um grupo organizado para recrutar, abrigar e explorar mulheres, ao forçá-las a produzir conteúdos pornográficos para sites especializados”, segundo informou a Promotoria romena.

Em um comunicado à imprensa, a Direção de Investigações de Crime Organizado e Terrorismo romena informou a detenção de “dois cidadãos britânicos e dois romenos", sem fornecer as identidades dos suspeitos. Após interrogá-los, a Justiça ordenou a detenção dos quatro por 24 horas.

O texto diz que seis vítimas do grupo foram identificadas desde 2021. Elas teriam sido recrutadas pelo "método do loverboy", conforme o órgão da polícia romena, referindo-se a uma falsa relação amorosa para fins de exploração sexual.

Expulso do BBB britânico

Tate participou a versão britânica do programa "Big Brother" em 2016, mas foi excluído da atração após a divulgação de um vídeo em que era visto batendo em uma mulher. Ele também havia sido banido das redes sociais, incluindo o Twitter, por dizer que as mulheres vítimas de agressão sexual são responsáveis ​​pelo que lhes aconteceu.

Com a compra da rede social por Elon Musk, que desbloqueou todas as contas suspensas e relaxou as regras de moderação na rede social, Andrew Tate pôde voltar ao Twitter. Ele então iniciou as provocações a Greta Thunberg, que soma mais de 5,4 milhões de seguidores.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro