Médicos iranianos vivem rotina sob pressão entre consultas clandestinas e atestados de óbito falsos

Mais de 500 pessoas já morreram desde o início dos protestos no Irã, em setembro de 2022 (imagem ilustrativa) REUTERS - NACHO DOCE

Texto por: RFI 4 min

Mais de 500 pessoas já morreram no Irã desde meados de setembro, quando começou o movimento de contestação popular que tomou conta do país. Mas esse número pode ser bem maior, já que muitas vítimas não são levadas aos hospitais por medo de serem detidas. Alguns médicos realizam consultas clandestinas para não serem perseguidos, enquanto outros cedem às pressões do regime. Em entrevista à RFI, um médico franco-iraniano denuncia a situação no país.