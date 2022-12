Papa Bento 16 também deixou como legado um pontificado de escândalos e intrigas

O papa emérito Bento 16, morto neste sábado (31) aos 95 anos, também deixa como legado um breve pontificado de oito anos em uma Igreja marcada por escândalos e intrigas. O teólogo ultraconservador renunciou em 2013 por razões de saúde, mas não virou a página das críticas que marcaram sua passagem à frente da Igreja Católica e seu passado antes de se tornar sumo pontífice.

Publicidade Leia mais

Primeiro papa alemão da era moderna, Joseph Ratzinger substituiu em 2005 o carismático João Paulo II, de quem havia sido braço direito por um quarto de século como chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício da Inquisição.

No início dos anos 1960, foi conselheiro nos trabalhos do Concílio Vaticano II (1962-1965), que modernizou e renovou a Igreja. Logo se alinhou, porém, com os setores conservadores da Cúria e liderou, com vigor, a luta contra a "Teologia da Libertação" na América Latina.

Já no trono de Pedro, lançou uma ofensiva mundial contra o aborto, a eutanásia e a legalização das uniões homossexuais. E não se cansou de denunciar as tentações do mundo moderno.

"O relativismo (...) faz da experiência algo de fundamental importância", mas as experiências sem distinção do bom e do ruim levam "à confusão intelectual, à diminuição dos padrões e à perda do respeito próprio", disse ele em 2008, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na Austrália.

Escândalos de pedofilia e Vatileaks

Quando a Igreja enfrentou uma enxurrada de acusações de abusos sexuais de menores cometidos por religiosos católicos em vários países, tomou a decisão de pedir perdão, preconizou "tolerância zero" e se reuniu com as vítimas.

Mas, em 2012, enfrentou o escândalo "Vatileaks", como ficou conhecido o vazamento de documentos confidenciais que revelaram as intrigas e as divisões na Cúria. No ano seguinte, em 28 de fevereiro, Bento 16 anunciou sua renúncia, a primeira de um papa em seis séculos, dirigindo-se em latim a uma audiência de cardeais perplexos.

Segundo a imprensa italiana, um relatório secreto de três cardeais escolhidos pelo papa para investigar os vazamentos acabou convencendo-o de que era preciso alguém mais jovem, forte e enérgico para fazer uma limpeza na milenar instituição.

O próprio Ratzinger alegou "falta de forças" e se referiu, em suas últimas mensagens, às "águas turbulentas", nas quais teve de manter o comando de uma congregação religiosa de 1,2 bilhão de fiéis. Ao mesmo tempo, disse estar convencido de que Deus nunca permitiria que o barco da Igreja "afundasse".

Nazismo

Após renunciar, Bento 16 prometeu manter um retiro absoluto, sem fazer sombra a seu sucessor, papa Francisco. Esteve, no entanto, envolvido – em alguns casos, involuntariamente, segundo observadores – nas campanhas dos setores ultraconservadores que veem com maus olhos as aberturas do pontífice argentino na esfera social. E, no início de 2022, foi atingido por acusações de que teria acobertado quatro casos de pedofilia, quando era arcebispo de Munique, entre 1977 e 1981.

Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 em Marktl am Inn, na Baviera, em uma família muito católica. Seu pai era policial.

Em 1943, aos 16 anos, foi recrutado, assim como todos os seminaristas de sua classe, como auxiliar de defesa antiaérea nazista. Em setembro de 1944, quando atingiu a idade exigida, teve de ingressar no Exército.

Em várias ocasiões, como cardeal e como pontífice, denunciou a "desumanidade" do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, dissipando suspeitas de cumplicidade. Apesar disso, outros acontecimentos geraram polêmica sobre este mesmo tema.

Um desses episódios foi em 2009, quando suspendeu a excomunhão de quatro bispos integralistas. Um deles, o britânico Richard Williamson, negou, publicamente, o Holocausto nazista, o que provocou a indignação da comunidade judaica.

(Com informações da AFP)

01:26 Morre Bento 16, o papa que renunciou © AP / Fotomontagem RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro