Irã prende jogadores de futebol por participação em festa e libera jornalista

Jogadores de futebol iranianos (Foto ilustrativa). DR

Texto por: RFI 1 min

As autoridades iranianas prenderam, no sábado (31), vários jogadores de futebol que participavam de uma festa mista no leste da capital do país, informou a imprensa local neste domingo (1º).