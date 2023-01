Papa Francisco inaugura o ano de 2023 com homenagem a Bento 16

O Papa Francisco inaugurou este domingo (1º ) o ano de 2023 com uma homenagem ao "amado" pontífice emérito Bento 16, falecido na véspera (31), e cujo funeral solene presidirá na próxima quinta-feira (5) no Vaticano.

Publicidade Leia mais

"Hoje confiamos à Mãe Santíssima o amado papa emérito Bento 16 para acompanhá-lo em sua passagem deste mundo para Deus", disse o papa durante a missa solene do primeiro dia do ano na Basílica de São Pedro.

Francisco prestou uma comovente homenagem ontem a seu predecessor, Joseph Ratzinger, da Alemanha, que foi o primeiro pontífice a renunciar na história moderna.

O brilhante teólogo e fervoroso guardião do dogma, que deixou o cargo em 2013 alegando o declínio de suas forças, morreu no sábado aos 95 anos após vários dias de agonia no mosteiro dentro do Vaticano, onde residia desde sua renúncia.

"Com emoção nos lembramos de uma pessoa tão nobre e gentil", disse Francisco no sábado durante as orações da véspera de Ano Novo na Basílica de São Pedro.

“Só Deus conhece o valor e a força de seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja”, disse ele em suas primeiras palavras públicas sobre a morte de Bento 16.

O funeral será presidido em 5 de janeiro por Francisco na Praça de São Pedro.

Sem precedentes

É a primeira vez na história que um papa celebrará as exéquias de um papa emérito.

A cerimônia começará às 08:30 GMT (5:30h de Brasília) e será sóbria, como o próprio Bento 16 queria.

Este ato também encerrará a saga dos "dois papas", os dois vestidos de branco, que vivem juntos há quase uma década no menor estado do mundo.

Será "uma cerimônia simples", disse o diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Os fiéis poderão assistir desde a manhã de segunda-feira (2) até quarta-feira o corpo de Joseph Ratzinger na capela funerária que será aberta na Basílica de São Pedro.

No sábado (31), muitos católicos presentes no Vaticano expressaram sua tristeza pela morte do pontífice alemão, que representava uma visão conservadora da Igreja, menos sensível aos conflitos e problemas dos mais pobres do mundo.

“É uma dor muito grande. Ele era uma pessoa muito reservada, mas percebemos sua profundidade e ele fez muito pela Igreja”, confessou Milo Cecchetto, romano presente na praça.

Testamento espiritual

Em seu testamento espiritual, escrito em 2006 e divulgado no sábado, Bento 16 pediu "perdão sincero" a todos aqueles a quem possa ter ofendido em sua vida.

Ele também agradeceu aos pais que lhe deram a vida "em um momento difícil" na Alemanha em 1927, que caminhava para o nazismo.

A sua morte provocou reações em todo o mundo, desde o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aos presidentes dos Estados Unidos, França ou Rússia, que enviaram mensagens de condolências.

"Ele será lembrado como um teólogo brilhante, guiado por seus princípios e sua fé, e cuja vida inteira foi dedicada à sua devoção à Igreja", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em comunicado.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro