Ucrânia abate 45 drones enviados pela Rússia com mensagem de Ano Novo

A Força Aérea da Ucrânia disse neste domingo (1º) que abateu 45 drones de fabricação iraniana lançados pela Rússia na véspera de Ano Novo, um dia após um dia marcado por bombardeios em Kiev.

“Durante a noite de 31 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, invasores russos atacaram a Ucrânia com drones kamikaze Shahed-131/136 fabricados no Irã”, disse a Força Aérea Ucraniana.

Segundo ela, 13 desses drones foram abatidos antes da meia-noite e 32 depois da meia-noite. O exército ucraniano não disse se outros drones atingiram seus alvos.

O chefe de polícia de Kiev, Andrii Nebitov, postou uma fotografia no Facebook mostrando o que parecem ser os restos de um drone com as palavras "Feliz Ano Novo" em russo.

"Isso é tudo que você precisa saber sobre o estado terrorista e suas forças armadas", escreveu ele.

Os jornalistas da AFP ouviram explosões em Kiev nos primeiros minutos de 2023, depois de um sábado já marcado por bombardeios que deixaram pelo menos um morto e dezenas de feridos.

As autoridades separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, por sua vez, relataram a morte de um civil em um bombardeio ucraniano no domingo em Yassynouvata, na região de Donetsk.

Segundo eles, o exército ucraniano também atingiu Donetsk e a cidade vizinha de Makiivka logo após a meia-noite, ferindo pelo menos 15 pessoas.

(Com AFP)

