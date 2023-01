Síria: pelo menos 4 pessoas morrem em ataques israelenses ao Aeroporto de Damasco

O Aeroporto Internacional de Damasco teve seus serviços suspensos nesta segunda-feira (2) depois de ter sido alvo de ataques israelenses, que mataram quatro pessoas, incluindo dois soldados sírios, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

As autoridades sírias anunciaram a retomada do tráfego aéreo no aeroporto algumas horas após os ataques israelenses.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos relata um retorno "parcial" dos serviços e especifica que a via reservada ao transporte de mercadorias e às viagens de altos funcionários do Estado e líderes de milícias pró-iranianas continua "inutilizável".

O Ministério dos Transportes da Síria confirmou a continuidade dos trabalhos de reparo em outras partes do aeroporto afetadas pelos ataques na madrugada desta segunda-feira.

O Observatório Sírio relata que mísseis destruíram “posições do Hezbollah, incluindo um depósito de armas” e outras instalações usadas por aliados iranianos do poder sírio.

Bombardeios regulares

Israel bombardeia regularmente alvos na Síria com o objetivo declarado de impedir que o Irã e seus aliados estabeleçam uma infraestrutura militar permanente em território sírio.

No ano passado, a Força Aérea de Israel lançou 32 ataques contra mais de 90 alvos em diferentes partes do país.

Em junho passado, o aeroporto de Damasco ficou paralisado por duas semanas depois que as pistas foram destruídas. No início de setembro, o aeroporto de Aleppo, no norte do país, havia sido desativado por diversos dias após ataques aéreos.

