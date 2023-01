Crescem críticas sobre ataque ucraniano que matou mais de 60 soldados russos em Makeyevka

01:07 Moradores de Kiev quando se preparavam para o Réveillon. A cidade foi bombardeada novamente no último dia do ano. AP - Felipe Dana

Texto por: RFI 4 min

Homenagens com flores e orações foram realizadas na Rússia, nesta terça-feira (3), para lembrar as dezenas de militares mortos por um ataque no leste da Ucrânia na virada do Ano Novo, que gerou uma onda de críticas contra o Exército de Putin. De forma incomum na Rússia, onde as autoridades permanecem discretas sobre as perdas militares na Ucrânia, cerca de 200 pessoas participaram de uma manifestação em Samara (centro), cidade de alguns dos soldados mortos.