Irã: polícia lança uma nova campanha para monitorar uso do véu para as mulheres

Mulheres nas ruas de Teerã em julho de 2022. AFP - ATTA KENARE

Texto por: RFI 1 min

Mais de 100 dias após a morte da jovem iraniana Mahsa Amini, presa pela polícia de costumes do Irã por uso incorreto do véu islâmico, as autoridades iranianas lançam uma nova campanha para fiscalizar o hijab (véu) das mulheres. Desde o final de setembro, centenas de pessoas foram mortas durante os protestos que eclodiram no país e milhares de pessoas foram presas.