OMS diz que China não tem nova variante da Covid, mas contesta número de mortos anunciados por Pequim

Chineses acompanham seus parentes doentes ao pronto-socorro do hospital em Bahzou, norte da China, em 22 de dezembro de 2022. © Dake Kang / AP

Texto por: RFI 3 min

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criticou nesta quarta-feira (4) a nova definição adotada pela China para a contagem de mortes atribuídas à Covid, afirmando que as estatísticas “não estão em sintonia com a retomada da epidemia no país”. Atualmente, as autoridades chinesas só contabilizam os doentes de Covid-19 que morreram por insuficiência respiratória.