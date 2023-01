China: Especulação quanto à morte de celebridades aumenta tensão sobre descontrole da Covid-19

China enfrenta explosão no número de casos de Covid-19 em seu território desde o abandono da chamada política de Covid Zero. © ADE GAO / AFP

Texto por: RFI 2 min

As mortes com causas não reveladas de diversas celebridades na China nas últimas semanas têm aumentado a apreensão da população em relação ao descontrole da pandemia de Covid-19 no país. As infecções e os óbitos ligados à doença cresceram de forma alarmante entre os chineses, desde que Pequim abandonou, em dezembro de 2022, sua rígida política sanitária conhecida por Covid Zero.