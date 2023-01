Drones iranianos que atingem a Ucrânia são feitos com peças "made in USA"

As forças russas estão usando cada vez mais drones iranianos para atacar alvos civis na Ucrânia. No início desta semana, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que os militares ucranianos derrubaram mais de 80 desses dispositivos em apenas dois dias. Só então especialistas ucranianos e britânicos puderam examinar alguns exemplares desses drones sob a lupa. E descobriram que cerca de dois terços das peças com que são feitos vêm de empresas americanas.

O drone iraniano Shahed-136, examinado por um grupo de especialistas ucranianos, continha 52 componentes. Destes, 40 foram fabricados por 13 diferentes empresas americanas. Peças que vão do semicondutor ao motor.

A informação é levada muito a sério em Washington. A tal ponto que a administração do presidente Joe Biden criou um comitê de especialistas que deve responder a esta questão espinhosa: como essas peças de fabricação americana se encontram nos drones iranianos?

Procuradas por diversos meios de comunicação dos Estados Unidos, as empresas americanas em questão garantiram que respeitam as sanções que proíbem qualquer venda de armamento ou equipamento que possam servir à produção em Teerã.

Especialistas reunidos pela Casa Branca não acreditam que a culpa esteja na esfera dos fabricantes americanos. Em vez disso, eles suspeitam que o Irã e a Rússia tenham comprado este material por meio de empresas de fachada, difíceis de serem desmascaradas e, com isso, ainda mais difíceis de se controlar.

Bombardeios no Ano Novo

No primeiro dia do ano, a Força Aérea da Ucrânia informou ter abatido 45 drones de fabricação iraniana lançados pela Rússia na véspera. “Durante a noite de 31 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, invasores russos atacaram a Ucrânia com drones kamikaze Shahed-131/136 fabricados no Irã”, detalharam as autoridades ucranianas.

Um drone abatido na região de Kiev em que se lê "Feliz Ano Novo" em russo. © Андрій Нєбитов

Na ocasião, o chefe de polícia de Kiev, Andrii Nebitov, postou uma fotografia no Facebook mostrando o que parecem ser os restos de um drone com as palavras "Feliz Ano Novo" em russo. "Isso é tudo que você precisa saber sobre o estado terrorista e suas forças armadas", escreveu ele.

(Com informações da AFP)

