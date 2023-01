Jornalista é preso no Irã por entrevistar familiares de condenados à morte

Manifestantes iranianos queimam véus em uma rua de Teerã, em 1° de outubro de 2022, em protestos contra a morte de Mahsa Amini. Getty Images - Contributor

Texto por: RFI 1 min

Um jornalista iraniano foi preso por ter realizado entrevistas com famílias de pessoas presas durante as manifestações contra o regime do Irã e condenadas à morte, de acordo com informações do jornal Etemad, para o qual escrevia.