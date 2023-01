Período de viagens do Ano-Novo Chinês começa sob temores de propagação da Covid-19

Um homem usando uma máscara cirúrgica olha as decorações do Ano-Novo Lunar em Pequim, em 7 de janeiro de 2023. © Andy Wong / AP

Texto por: RFI 3 min

Começa na China, neste sábado (7), o primeiro dia de “chun yun” (migração da primavera), período de 40 dias de viagens do Ano Novo chinês. A época é famosa por ter a maior migração anual de pessoas no mundo. Este ano, a circulação da população dentro do país preocupa por favorecer ainda mais à propagação da Covid-19.