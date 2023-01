Isolada na ONU, Rússia bombardeia Kiev e outras regiões da Ucrânia

Conseqüências do bombardeio na região de Donetsk. © Pavlo Kyrylenko

Texto por: RFI 3 min

Novos mísseis disparados pela Rússia atingiram Kiev, na manhã de sábado (14), destruindo infraestruturas essenciais, segundo a presidência da Ucrânia. No aplicativo Telegram, o prefeito da capital, Vitali Klitschko, reportou explosões no bairro Dniprovskiy e pediu aos moradores para permanecerem em abrigos antiaéreos. Em um debate sobre o conflito ocorrido ontem no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia ficou totalmente isolada.