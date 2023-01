Caixas-pretas de avião que caiu no Nepal são encontradas; possibilidade de haver sobreviventes é nula

00:42 Equipes de socorro trabalham para resgatar corpos dos destroços no local do acidente de uma aeronave que transportava 72 pessoas em direção a Pokhara, no oeste do Nepal, em 15 de janeiro de 2023. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 3 min

Investigadores encontraram nesta segunda-feira (16) os gravadores de voz e dados de voo da cabine do avião que caiu no centro-oeste do Nepal no domingo, matando 68 pessoas, mas o número oficial de vítimas pode aumentar. As esperanças de encontrar sobreviventes após o acidente de avião no Nepal com 72 pessoas a bordo agora são "zero", de acordo com autoridades que declararam um dia nacional de luto nesta segunda-feira.