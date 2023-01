Covid-19: Chineses viajam para Ano-Novo em meio à alta de contaminações; Pequim aumenta controle de informações

Com base no horóscopo chinês, 2023 é o Ano do Coelho. Muitos chineses viajam para passar as festas com suas famílias. AP - Sakchai Lalit

Texto por: RFI 2 min

Os chineses lotam as estações de transporte do país, nesta quinta-feira (19), quando muitos voltam para casa para passar as festas, que começam com a virada do ano, no sábado à noite. A época é famosa por ter a maior migração anual de pessoas no mundo e os riscos de contaminação por Covid-19 preocupam muitos viajantes.