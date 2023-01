Governo chinês diz que China atingiu pico da epidemia de Covid-19

A China informou ter atingido o pico da onda epidêmica de Covid-19 que o país atravessa. Esta sexta-feira (20) foi ainda de muitas viagens por conta das festividades do Ano-Novo Lunar, que será celebrado na noite de sábado (21). O movimento de chineses para visitar suas famílias aumenta os riscos de contaminação pelo coronavírus.

O vice-primeiro-ministro chinês, Sun Chunlan, que supervisiona os esforços do país para combater a Covid-19 afirmou, nesta quinta-feira (19) que, “em geral, o nível da epidemia era relativamente baixo. Sun Chunlan também disse que “o número de pacientes internados em estado crítico continuava descendo".

Guo Yanhong, diretora do departamento de resposta a emergências médicas da Comissão Nacional de Saúde (CNS), disse em entrevista coletiva que o número de visitas clínicas por causa de febre em todo o país asiático atingiu o pico em 23 de dezembro de 2022 e diminuiu 94%, em 17 de janeiro.

O número de visitas às emergências atingiu o pico em 2 de janeiro e diminuiu 44%, em 17 de janeiro, em relação ao pico. Já o número de pacientes em estado grave nos hospitais atingiu o pico em 5 de janeiro e caiu 44,3% em 17 de janeiro, relatou Guo.

Fim de semana de muito movimento

Milhões de viajantes deixaram suas cidades nesta sexta-feira para se encontrar com suas famílias, por ocasião dos feriados do Ano Novo Lunar. Com milhões de chineses fazendo viagens de volta para suas cidades de origem nos últimos dias, a maioria das megacidades chinesas já ultrapassou o pico de suas ondas de contaminação, reforçaram especialistas em saúde pública.

Entretanto, muitas dúvidas permanecem sobre os dados divulgados pela China relativos à epidemia, desde o abandono da chamada política "zero Covid".

Se cerca de 80% das grandes cidades já atingiram o pico de infeções por Covid-19, áreas rurais mais remotas enfrentam desafios crescentes. O presidente Xi Jinping expressou a sua preocupação, na quinta-feira, admitindo que enquanto as cidades se beneficiam de modernas infraestruturas de saúde, a situação é muito mais incerta no campo. "Estou particularmente preocupado com as áreas rurais e nossos amigos agricultores, que são muitos", disse o presidente chinês, segundo a agência de notícias Xinhua.

(Com informações da AFP)

