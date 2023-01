China registra 13 mil mortes por Covid-19 em uma semana; situação pode piorar durante Ano Novo Lunar

Pacientes recebem atendimento na emergência de um hospital de Pequim, em 19 de janeiro de 2023. AP - Andy Wong

Texto por: RFI 3 min

O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças da China anunciou no sábado (21) que cerca de 13 mil óbitos por Covid-19 foram registrados nos hospitais do país entre 13 e 19 de janeiro. Segundo as autoridades, a maioria da população chinesa já foi infectada pela doença, mas contaminações ainda podem aumentar durante as comemorações do Ano Novo Lunar, quando parte dos chineses viajam para se reunir com seus familiares.