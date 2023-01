Egito anuncia descoberta de quatro tumbas e múmia de mais de quatro mil anos

A pirâmide de Djoser, na necrópolis de Sacará, no sul do Cairo AFP

Autoridades egípcias apresentaram, nesta quinta-feira (26), quatro tumbas de faraós e uma múmia de mais de quatro mil anos. As descobertas foram feitas na necrópole de Sacará, perto do Cairo, no sítio arqueológico conhecido pela famosa pirâmide do faraó Djoser, um dos monumentos mais antigos da humanidade.