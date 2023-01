Bombardeio atinge zona residencial de Kherson, sul da Ucrânia, e mata três civis

Um bombardeio russo contra uma zona residencial na cidade de Kherson, sul da Ucrânia, matou três civis, anunciaram neste domingo (29) as autoridades locais. Desde que o exército ucraniano recuperou o controle de Kherson em novembro, a frente sul da guerra da Ucrânia estava relativamente tranquila e os combates concentrados na região do Donbass.

Mas os confrontos se tornaram mais intensos esta semana na região de Zaporizhzhia, sul do país.

"A artilharia inimiga atingiu áreas residenciais", afirmou o governo de Kherson em uma mensagem publicada nas redes sociais, que relata três vítimas fatais e seis feridos, incluindo uma enfermeira.

De acordo com o governo, o bombardeio provocou danos em um hospital, uma escola, um ponto de ônibus, uma agência dos correios, uma agência bancária e imóveis residenciais.

Ao mesmo tempo, o comandante da administração pró-Rússia de Zaporizhzhia, Yevgueni Balitski, acusou o exército ucraniano de "bombardear com lança-mísseis (americanos) Himars uma ponte ferroviária que atravessa o rio Molochnaya".

"Quatro agentes ferroviários morreram e cinco ficaram feridos", disse.

Ataque neutralizado

Horas antes, o exército ucraniano afirmou que impediu um ataque perto da localidade de Blahodatne, na região de Donestk (leste), mas o grupo paramilitar russo Wagner anunciou que assumiu o controle da área.

As tropas de Kiev "repeliram ataques perto de Blahodatne" e em 13 localidades da região de Donestk, afirma o Estado-Maior ucraniano em seu relatório diário.

O grupo Wagner havia anunciado pouco antes que suas unidades assumiram o controle da localidade.

"As unidades da Wagner PMC tomaram Blahodatne. Blahodatne está sob nosso controle", afirmou Yevgueny Prigozhin, diretor do grupo paramilitar.

O ministério da Defesa da Rússia não confirmou a informação até o momento.

Para Moscou, a captura de toda a região separatista de Donetsk - sobre a qual o presidente russo Vladimir Putin proclamou a anexação em setembro - é um dos principais objetivos no conflito na Ucrânia.

As autoridades ucranianas afirmaram recentemente que as tropas russas intensificaram os ataques no leste do país, em particular contra as cidades de Vugledar e Bakhmut.

Blahodatne fica ao norte de Bakhmut, que as tropas russas tentam dominar há vários meses e cenário de alguns dos combates mais violentos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

O governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, afirmou neste domingo que cinco civis morreram em ataques na zona nas últimas 24 horas.

(com informações da AFP)

