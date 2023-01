Vídeos com humilhações de sem-teto viralizam no Japão e preocupam ONGs

Nas redes sociais japonesas, multiplicam-se vídeos em que jovens gravam sem-teto sendo humilhados. O fenômeno gera indignação no país e associações de apoio às pessoas em situação de rua denunciam a cruel e nova moda.

Bruno Duval, correspondente da RFI em Tóquio

A tendência ganha cada vez mais adeptos e seguidores no YouTube e TikTok. Em um dos vídeos, indivíduos sem-teto são filmados dormindo em um parque. Subitamente, são acordados por jovens batendo em panelas e gritando. A gravação mostram os rostos assustados e desconcertados dos moradores de rua junto a risadas dos autores.

Em outro vídeo, jovens se oferecem para comprar comida para uma idosa sem-teto. Eles entram no supermercado, percorrem os corredores e a mulher escolhe alguns produtos: um sanduíche, um pacote de biscoito, massa instantânea, entre outros itens. Após passar as mercadorias no caixa, ela fala que não tem dinheiro para pagar, enquanto os rapazes riem da situação, registrada através de aparelhos celulares.

Vídeos como esses vêm se tornando comuns nas redes sociais e são apresentados por seus autores como "brincadeiras". Surpreendentemente, as gravações vêm acompanhadas de likes e compartilhamentos, incentivando o fenômeno.

Preconceito contra pobres

Esse tipo de "piada" reforça um preconceito às pessoas desfavorecidas que já existe no Japão, onde os moradores sem-teto são mal vistos e não é incomum que eles sejam culpabilizados por sua condição. Muitos acreditam que eles vivem na rua por falta de esforço.

Junto aos vídeos, são publicados comentários contra os sem-teto, criticando as reações nem sempre condescendentes diante das humilhações. As críticas aos moradores de rua são reforçadas por personalidades midiáticas e influenciadores nas redes sociais.

Em 2021, afirmações do influenciador japonês DaiGo chocaram defensores dos direitos humanos no país. Em um vídeo em seu canal no YouTube, onde conta com mais de dois milhões de seguidores, ele reclamou do uso do dinheiro que paga em impostos para ajudar as pessoas mais pobres. Para ele, "a vida de moradores de rua é menos válida que a de animais".

ONGs de apoio a sem-tetos temem que a "moda" dos vídeos de humilhações de moradores de rua incitem ainda mais o ódio contra os pobres. Em 2020, um crime chocou o Japão: cinco jovens de 19 anos foram acusados de apedrejar, espancar e matar um sem-teto de 81 anos que dormia debaixo de uma ponte em Gifu, no centro do país.

