Em Bruxelas, Zelensky pede agilidade no envio de armas e diz que Ucrânia defende liberdade da Europa

Diante do Parlamento Europeu e de chefes de governo europeus, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu nesta quinta-feira (9) o apoio a seu país na luta contra a "maior força antieuropeia do mundo moderno" e pediu agilidade nos próximos envios de armas à Ucrânia. O país está em guerra contra a Rússia há quase um ano, quando o exército de Vladimir Putin invadiu o território ucraniano.

Publicidade Leia mais

Após passar por Londres e Paris, o presidente ucraniano chegou nesta quinta-feira a Bruxelas, ao lado do francês Emmanuel Macron, para participar de uma cúpula que reúne líderes da União Europeia.

Zelensky teve uma recepção digna de herói, acolhido já no aeroporto pelo chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, que disse publicamente: "bem-vindo à sua casa, bem-vindo à União Europeia". A Ucrânia é candidata a se tornar membro do grupo europeu.

Recebido com muitos aplausos no Parlamento Europeu, Zelensky proferiu um discurso em que afirmou que, ao resistir à ofensiva russa, seu país está também defendendo a Europa.

"Estamos nos defendendo da força mais antieuropeia do mundo moderno. Estamos nos defendendo e estamos defendendo vocês", disse o chefe de Estado ucraniano em uma sessão plenária extraordinária.

Dirigindo-se aos chefes de Estado e de governo da União Europeia, o ucraniano reforçou a mensagem da importância do apoio europeu neste conflito. "Não pode haver Europa livre sem uma Ucrânia livre", disse, lembrando que seu país "nunca quis e nem nunca provocou a guerra".

Mais armas e mais celeridade

Zelensky pede que a União Europeia torne ainda mais duras as sanções contra a Rússia e que envie rapidamente mais armas para apoiar os ucranianos no combate.

Enquanto o Ocidente finalmente se comprometeu, no mês passado, a entregar tanques para a Ucrânia, Kiev agora solicita o envio de mísseis de longo alcance e jatos de combate.

"Precisamos de artilharia, munição, tanques modernos, mísseis de longo alcance, aviões de combate modernos", disse ele aos líderes da União Europeia. "Obrigado por nos oferecer o apoio militar que vocês estão oferecendo, e obrigado por fazer ainda mais. Devemos nos mover mais rápido que nosso agressor."

Emmanuel Macron disse em sua chegada em Bruxelas que a questão dos aviões de caça não tinha sido discutida na reunião que teve com Zelensky e o chanceler alemão Olaf Scholz, em Paris. Os países europeus até agora descartaram o envio de aviões para evitar uma escalada no conflito com Moscou.

No entanto, a Grã-Bretanha anunciou na quarta-feira (8) que queria começar o treinamento de pilotos de caças ucranianos o mais rápido possível.

Segundo um funcionário do governo ucraniano, Volodymyr Zelensky pretende usar a cúpula da UE para obter novas entregas de munição. "Estamos precisando muito de munição", disse a fonte a Reuters.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou que a "Ucrânia é a Europa e o futuro do país está na União Europeia". Metsola disse que os países da UE "devem considerar a entrega de sistemas de longo alcance e os caças que vocês precisam para proteger esta liberdade que muitos consideram algo garantido".

No rascunho da declaração final da reunião de cúpula, os líderes destacam que "o apoio da UE à independência, soberania e à integridade do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas (...) continua sendo inabalável".

A versão do documento consultada pela AFP reitera a "enérgica condenação da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que constitui uma violação manifesta da Carta da ONU".

Visita a Paris e Londres

Em visitas-relâmpago a Londres e Paris, a mensagem de Zelensky foi a mesma: a Ucrânia precisa de mais armas.

"O quanto antes a Ucrânia tiver armas pesadas de longo alcance, o quanto antes nossos pilotos tiverem aviões, mais rápido esta agressão russa terminará e conseguiremos devolver a paz à Europa", declarou o ucraniano no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em Londres, ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, visitou o Parlamento e foi recebido pelo rei Charles III. Ao lado de Sunak, Zelensky destacou a "importância de a Ucrânia receber as armas necessárias dos aliados para deter a ofensiva russa".

Analistas acreditam que a Rússia prepara uma grande ofensiva para o final do inverno, ou início da primavera (hemisfério Norte), com o objetivo de conquistar toda a região do Donbass, ocupada parcialmente no momento pelas tropas de Moscou.

O Reino Unido, até agora relutante em fornecer caças Typhoon e F-35, afirmou que analisará a possibilidade, embora não a considere imediata.

A Rússia prometeu "uma resposta a qualquer medida hostil que a parte britânica tomar", de acordo com um comunicado divulgado pelas agências de notícias do país.

(Com informações da AFP e da Reuters)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro