“Quatro cadáveres foram retirados hoje: meu irmão, minha mãe, meu pai e minha tia”, conta sobrevivente de terremoto

Moradores da cidade turca de Antakya após enterro de vítimas do terremoto AP - Emrah Gurel

Texto por: RFI 4 min

Equipes de emergência alemãs resgataram nesta sexta-feira (10), na cidade turca de Kirikhan, uma mulher que passou mais de 100 horas sob os escombros de uma casa que desabou no terremoto de segunda-feira (6). No entanto, apesar desses “milagres”, como já estão sendo chamados os resgates de sobreviventes, os moradores da Turquia e da Síria começam a perder a esperança de encontrar seus entes queridos com vida.