Balão chinês: Pequim é regularmente acusada de espionar países ocidentais; tecnologia digital tem papel central

Marinha dos Estados Unidos recolhem restos de um balão chinês suspeito de espionagem derrubado no litoral da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 5 de fevereiro de 2023.

Os Estados Unidos, por ordem de Joe Biden, derrubaram um "objeto" que sobrevoava o Alasca na sexta-feira (10) , de acordo com a Casa Branca. O sobrevoo do país, na semana passada, por um balão chinês, suspeito por Washington de ser um dispositivo espião, levanta questões sobre os métodos de coleta de informações de Pequim. A administração dos EUA acusa regularmente a China de espionar seu território ou o de seus aliados usando diferentes estratégias.

Baptiste Condominas, da RFI

O caso do balão renovou a tensão entre os dois países, mas Pequim tem sido regularmente apontada pelos serviços americanos — e mais amplamente ocidentais — em casos de suposta espionagem nos últimos anos. Casos nos quais a tecnologia digital desempenha um papel cada vez mais central.

Um grupo de serviços de inteligência dos Estados Unidos estimou, em 2022, em relatório anual, que a China representava “a mais ampla, ativa e persistente ameaça de espionagem cibernética” para o governo e o setor privado.

Em 2021, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN acusaram diretamente a China de realizar uma campanha global de espionagem cibernética. Ao mesmo tempo, e de forma mais concreta, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos suspeitava que quatro cidadãos chineses – três oficiais de segurança e um hacker contratado – tinham como alvo dezenas de empresas, universidades e agências governamentais nos Estados Unidos e no exterior.

De acordo com os países ocidentais, Pequim também depende de cidadãos chineses no exterior para coleta de dados e roubo de tecnologias sensíveis. Um dos casos mais divulgados é o do engenheiro Ji Chaoqun, que chegou em solo americano em 2013 com visto de estudante. Ele foi condenado no mês passado, nos Estados Unidos, a oito anos de prisão por ter fornecido aos serviços de inteligência chineses informações sobre cientistas americanos que poderiam ser recrutados como fontes de informação.

No ano passado, um tribunal dos EUA também condenou um oficial de inteligência chinês a 20 anos de prisão por roubar tecnologia de empresas aeroespaciais americanas e francesas.

Xu Yanjun foi considerado culpado de desempenhar um papel de liderança em um esquema de cinco anos apoiado pelo Estado chinês para roubar segredos comerciais da GE Aviation e do grupo francês Safran.

Em 2020, Wei Sun, engenheiro naturalizado chinês que trabalhava na defesa para o grupo Raytheon, também foi condenado à prisão, após levar para a China um computador da empresa contendo informações sigilosas sobre um sistema de mísseis americano.

“Delegacias” clandestinas

Além de coletar informações estratégicas, a China possui "delegacias" clandestinas nos Estados Unidos e em vários países europeus, diz a organização de direitos humanos Safeguard Defenders em relatório publicado em setembro de 2022.

Não declaradas, essas estruturas monitorariam dissidentes ou exerceriam pressão, de acordo com a organização com sede em Madri.

O pesquisador Marc Julienne, chefe de atividades China no Asia Center do Instituto Francês de Relações Internacionais (Ifri), confirma que o objetivo de funcionários clandestinos ou civis ligados às autoridades que trabalham para esses escritórios é efetuar "espionagem dentro da diáspora chinesa e influenciar, ao capitalizar essas comunidades para promover os interesses do país”. Além disso, eles monitoram outros estrangeiros, como os uigures, os taiwaneses e os tibetanos.

Uma prática "absolutamente ilegal" de acordo com o direito internacional e que, além disso, vai contra o próprio princípio fundamental de não-ingerência do qual a China se orgulha. Em novembro, a Holanda ordenou que o governo chinês fechasse duas "delegacias de polícia" em seu território. Embora negue as acusações, Pequim fechou duas dessas estruturas em Praga, segundo autoridades tchecas.

O balão da discórdia

Avistado em 2 de fevereiro e abatido dois dias depois, o balão — ou melhor, o que sobrou dele — está atualmente nas mãos de autoridades americanas que analisam os destroços. O objetivo é determinar qual equipamento ele carregava, mas também que tipo e quantidade de informações ele conseguiu coletar.

A China fala de uma "aeronave civil utilizada para fins de investigação, sobretudo meteorológicos" que entrou "de forma totalmente acidental" no espaço aéreo americano, mas os Estados Unidos denunciam um balão de vigilância "claramente feito para 'observação com fins de espionagem'", segundo um alto funcionário americano.

Marc Julienne sublinha que em todos os casos “o fato de entrar no território dá informações: quando e como os americanos avistaram, que reação tiveram, etc.", ainda que não seja um balão espião, "ele coleta dados interessantes".

Mas "um conjunto de pistas sugere que trata-se de espionagem", ressalta. As primeiras análises dos serviços americanos apontam nessa direção. Segundo o Departamento de Estado, o balão carregava dispositivos destinados a interceptar diferentes tipos de comunicação e seu fabricante seria uma empresa ligada ao exército chinês.

Na quarta-feira (8), a porta-voz de Joe Biden chegou a acusar Pequim de ter uma "frota de balões" nos cinco continentes. O governo americano lembra que a China não está em sua primeira tentativa. Pequim havia enviado três aeronaves para breves incursões no céu americano durante a presidência de Donald Trump e uma no início do mandato de Joe Biden.

Video vigilância

Os Estados Unidos não são o único país ocidental a denunciar tais manobras. Na quinta-feira (9), o governo australiano anunciou que removeria todas as câmeras de vigilância de fabricação chinesa de seus edifícios para garantir que estejam "completamente seguros". Pelo menos 913 desses dispositivos foram instalados em mais de 250 estabelecimentos do governo, segundo dados do deputado oposicionista James Paterson. Ele afirmou que esses locais estavam infestados de "spyware", um tipo de programa intruso destinado a infiltrar-se em um sistema de computadores e smartphones, para coletar informações

As câmeras em questão foram produzidas pelas empresas Hikvision e Dahua, ambas na lista negra dos Estados Unidos. Em novembro do ano passado, Washington proibiu a importação de equipamentos dessas duas empresas, alegando "risco inaceitável para a segurança nacional".

Em julho de 2022, parlamentares britânicos pediram ao governo do Reino Unido que proibisse os dois fabricantes. Em novembro, as autoridades britânicas tomaram a decisão de proibir a instalação de câmeras de segurança de fabricação chinesa em “locais sensíveis”, especificando que “nenhum equipamento desse tipo deve ser conectado às redes centrais dos ministérios”.

A Hikvision negou as acusações e disse que seus produtos "cumprem todas as leis e regulamentos australianos aplicáveis ​​e estão sujeitos a rígidos requisitos em matéria de segurança". Na quinta-feira, Pequim acusou Canberra de "usar seu poder nacional para discriminar e reprimir empresas chinesas".

Novas tecnologias

As acusações contra a Hikvision e a Dahua juntam-se às denúncias que visam o grupo Huawei, um dos líderes mundiais em telefonia celular e equipamentos avançados para redes e 5G, também na lista negra de Washington.

Em novembro, o US Telecoms Regulator (FCC) proibiu equipamentos e serviços de telecomunicações fornecidos por quase meia dúzia de empresas chinesas, incluindo Huawei e ZTE.

O decreto visa empresas consideradas uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e diz respeito à venda de qualquer novo produto em solo americano, ao não permitir mais a obtenção de autorização de comercialização.

No final de janeiro, o governo Biden atacou novamente ao deixar de aprovar licenças que permitiam que empresas americanas exportassem mercadorias para a Huawei. Sem fornecer provas, os Estados Unidos dizem temer que os produtos do grupo chinês sirvam de "backdoor" — termo de informática para designar um software que serve geralmente uma porta de acesso —para monitorar as comunicações e o tráfego de dados, o que a empresa nega veementemente.

Estes argumentos também são usados ​​contra o aplicativo TikTok. Alguns legisladores temem que a empresa que controla a rede social, o grupo chinês ByteDance, possa acessar os dados pessoais de usuários americanos e, por fim, transmiti-los às autoridades chinesas. A preocupação é compartilhada pela França desde que o Senado lançou, em 9 de fevereiro, uma comissão de inquérito sobre o funcionamento da rede social, que deve incidir sobre seu uso, sua exploração de dados e sua estratégia de influência.

Corrida pela inovação

Mas no campo das novas tecnologias é difícil dizer "qual é a parte da segurança nacional e qual a parte da rivalidade estratégica" entre Pequim e Washington, observa Marc Julienne. O especialista lembra que os dois países vivem uma corrida acirrada pela inovação tecnológica.

O desejo declarado de Xi Jinping de elevar seu país ao primeiro lugar entre as potências mundiais em todas as áreas até 2049 — ano do centenário da tomada do poder pelos comunistas — enfrenta o da administração americana de "manter a maior vantagem", particularmente na tech, um setor no centro das ambições chinesas.

O pesquisador explica que Washington está tentando criar um “fosso para impedir o desenvolvimento tecnológico da China”.

Além das medidas tomadas contra a Huawei e outras grandes empresas chinesas, ele recorda as drásticas restrições à exportação de semicondutores avançados, em nome da “segurança nacional”, impostas em novembro de 2022 pelos Estados Unidos. Medidas inéditas que “visam bloquear todo o sistema de inovação chinês” e cujas consequências – ainda difíceis de avaliar – podem ser pesadas para Pequim.

Então, o que é guerra comercial e o que é espionagem? “Existe uma área cinzenta entre os dois", analisa Marc Julienne. Para os americanos, impedir que os chineses avancem tecnologicamente é uma questão de segurança. Uma imprecisão também mantida pelo sistema chinês, onde os vínculos entre o governo e as empresas privadas às vezes são difíceis de determinar, pois podem estar interligados de uma forma ou de outra. “É uma preocupação legítima, muitas vezes é difícil distinguir o que é civil ou militar, privado ou ligado ao Estado chinês”, nota o pesquisador do Ifri.

Crise diplomática e batalha política

Apesar disso, os dois governos demonstraram certa vontade de aliviar as tensões e retomar o diálogo desde o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden em Bali, em novembro de 2022.

Também era esperado que o secretário de Estado Antony Blinken fosse a Pequim no início do ano para confirmar esta tendência. Uma visita adiada no último minuto, após o incidente com o balão, que provocou uma crise diplomática, mas também agitação política no país.

Os republicanos acusam Joe Biden de não ter tido uma resposta mais rápida e firme. Mas Marc Julienne lembra que hoje "qualquer coisa relacionada a Pequim está se tornando politicamente tóxica" nos Estados Unidos, deixando pouco espaço para um discurso matizado ou moderado sobre as atividades do gigante asiático. As relações entre os dois países, portanto, certamente não terminaram de experimentar sua cota de turbulências, seja por uma questão de "segurança nacional" ou não.

