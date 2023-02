Justiça da Turquia investiga solidez de edifícios no país após terremoto e 10 são presos

A solidez dos edifícios na Turquia começa a ser questionada. Cerca de 10 pessoas da indústria da construção foram presas neste sábado (11) no país, onde o luto agora dá lugar à raiva, cinco dias após os terremotos de Kahramanmaras e Gaziantepe. Apesar dos regulamentos anti-sísmicos, muitos edifícios não estavam de acordo com os padrões exigidos.

Céline Pierre-Magnani, enviada especial da RFI a Diyarbakir

A questão da resistência dos edifícios aos terremotos é um problema recorrente na Turquia. Milhares de edifícios desabaram nos terremotos de Kahramanmaras e Gaziantep na segunda-feira (6), revelando os problemas de suas construções.

Com as operações de resgate para encontrar sobreviventes em potencial chegando ao fim, a questão agora é encontrar os responsáveis. “Não são os terremotos, mas os prédios que matam”, repetem os especialistas em prevenção. Neste sábado, a mídia local noticiou que uma dezena de pessoas da indústria da construção foram presas no país.

Construções frágeis

Ali, um homem de 60 anos de Diyarbakir, uma das dez províncias afetadas pelo desastre, viu seu prédio desabar. Ele mostra uma foto dos danos onde é possível ver que toda uma parte do imóvel desabou.

"Bom, o prédio que vocês vão ver agora é aquele em que morávamos", comenta. "Fizeram errado, por isso desmoronou daquele jeito. Sem cimento, nada mesmo, eles faziam com aglomerado de madeira. Por isso muitos morreram. Eu tenho cinco primos que estavam lá. No momento, estamos trabalhando para tirá-los", diz. Há poucas chances de encontrar os familiares de Ali com vida. Um deles, que morava no 6º andar, sobreviveu milagrosamente.

Políticas do AKP

As políticas de transformação urbana do AKP, Partido da Justiça e Desenvolvimento de Recep Tayyip Erdogan, correm o risco de pesar fortemente no balanço da sigla, a apenas três meses das eleições presidenciais e legislativas.

Mais prisões são esperadas depois que o promotor de Diyarbaki anunciou, ainda no sábado, que havia emitido 29 mandados, de acordo com a mídia turca. O Ministério da Justiça da Turquia ordenou que os promotores em todas as dez províncias abram "inquéritos para investigação de crimes relacionados ao terremoto".

(e AFP)

