Democracia ameaçada: Protesto contra reforma jurídica leva 90 mil a Jerusalém

Milhares de manifestantes tomaram as ruas de Jerusalém contra a reforma do Poder Judiciário, suspeita de ter sido elaborada sob medida para favorecer o premiê direitista Benjamin Netanyahu.

Cerca de 90 mil israelenses protestaram em Jerusalém durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (13) contra a reforma jurídica capitaneada pelo governo Benjamin Netanyahu. A manifestação foi a mais recente da série de passeatas e marchas que movimentam o país desde o anúncio da reforma, há pouco mais de um mês. Os participantes levaram bandeiras de Israel e entoaram palavras de ordem em prol da democracia no país que completa, em 2023, 75 anos de existência.

Publicidade Leia mais

Daniela Kresch, correspondente da RFI em Tel Aviv

Cerca de 90 mil israelenses protestaram em Jerusalém durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (13) contra a reforma jurídica capitaneada pelo governo Benjamin Netanyahu. A manifestação foi a mais recente da série de passeatas e marchas que movimentam o país desde o anúncio da reforma, há pouco mais de um mês. Os participantes levaram bandeiras de Israel e entoaram palavras de ordem em prol da democracia no país que completa, em 2023, 75 anos de existência.

O líder da oposição, Yair Lapid, e outros dirigentes de partidos oposicionistas, como Benny Gantz, Avigdor Lieberman e Merav Michaeli, se reuniram no Knesset (o Parlamento) para uma declaração conjunta. Lapid disse que "o governo pretende destruir a democracia israelense". Gantz acrescentou que Israel é hoje "um barril de pólvora”, mas que a coalizão se concentra apenas “em dividir o povo e eliminar a democracia".

O primeiro-ministro Netanyahu criticou os protestos, dizendo que os líderes da oposição tentam "propositadamente empurrar Israel para a anarquia".

As reformas propostas desencadearam protestos em grande escala em Israel desde o começo de janeiro, dias após a posse do novo governo de Netanyahu, que venceu as eleições de 1° de novembro de 2023 e montou o governo mais direitista, nacionalista e religioso da história de Israel. Há semanas, milhares de manifestantes saem às ruas aos sábados, principalmente em Tel Aviv. Essa foi a primeira vez, no entanto, que a multidão se reuniu em Jerusalém, sede do Parlamento e do governo.

O protesto aconteceu no dia em que o Comitê de Constituição, Lei e Justiça do Knesset aprovou em primeira leitura algumas das cláusulas da reforma, mesmo horas depois de o presidente do país, Isaac Herzog, ter feito um pronunciamento à nação pedindo ao governo que suspenda temporariamente o processo legislativo para a construção de um consenso nacional.

Suspensão temporária da tramitação

“Nas últimas semanas, encontrei líderes de todos os estilos de vida, líderes públicos, rabinos, membros da comunidade e da academia e ativistas sociais. Os que apoiam a reforma completamente e os que se opõem fortemente a ela”, disse Herzog. “A partir dessas conversas, afirmo com certeza: é possível chegar a um amplo acordo e isso colocará os cidadãos de Israel acima de qualquer debate. Sim, é possível."

Herzog sugeriu cinco pontos de discussão e se colocou à disposição para mediar as conversas. Seu discurso foi praticamente ignorado pela coalizão de governo. Ao final do dia de protestos em Jerusalém, no entanto, o ministro da Justiça, Yariv Levin, e o líder do Comitê de Constituição, Lei e Justiça, Simcha Rothman, emitiram uma declaração conjunta convidando os líderes da oposição a se encontrarem o mais rápido possível na residência oficial do presidente, em Jerusalém, para discutir o plano de reforma judicial a partir das sugestões de Herzog.

Não está claro, no entanto, se o governo aceitará suspender ou apenas diminuir o ritmo da reforma, que inclui, entre outros pontos, a possibilidade de o governo anular facilmente decisões do Supremo com uma votação de maioria simples no Parlamento – ou seja, 61 dos 120 parlamentares. Isso daria à coalizão de Netanyahu, que tem 64 cadeiras, o poder de aprovar quaisquer leis sem nenhuma oposição do Poder Judiciário. Para muitos, o objetivo final seria blindar Netanyahu contra uma possível condenação nos três processos por corrupção que ele enfrenta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro