Balão chinês: Japão alerta Pequim sobre violação do espaço aéreo e estuda reforçar defesa

O Japão alertou a China nesta quarta-feira (15) que qualquer violação de seu espaço aéreo por balões espiões é inaceitável. O Ministério da Defesa afirma que uma nova análise de objetos voadores não identificados nos céus japoneses nos últimos anos "sugere fortemente" que seriam balões espiões chineses.

Frédéric Charles, correspondente da RFI em Tóquio

O Ministério da Defesa estima que, em pelo menos três ocasiões desde 2019, objetos voadores não identificados passaram pelo Japão. O caso do balão espião chinês derrubado pelos Estados Unidos levou Tóquio a reavaliar a natureza desses objetos voadores. o que levou o Ministério da Defesa a pressupor que sejam balões de reconhecimento não tripulados enviados pela China.

O governo japonês pede agora à China que confirme estes fatos e “que tal situação não volte a acontecer no futuro”. Em janeiro de 2022, revelou o porta-voz do governo Hirokazu Matsuno, um balão não identificado voou sobre o mar a oeste da ilha de Kyushu. Mais ao sul, a ilha de Okinawa abriga a maioria das bases americanas em solo japonês.

Próximas de Taiwan, as bases em Okinawa são usadas para monitorar a China e a Coreia do Norte. Navios, submarinos e aviões de reconhecimento chineses são avistados em intervalos regulares ao largo da ilha. O Japão planeja usar mísseis para proteger seu espaço aéreo contra invasões de balões espiões em cooperação com seu aliado americano.

Lacuna na defesa?

A imprensa japonesa informou nesta quarta-feira que o governo examina a possibilidade de flexibilizar as regras para derrubar objetos que violam o espaço aéreo do país. Atualmente, a lei permite o uso de armas apenas em caso de ameaça direta e imediata, informou a agência Kyodo.

"Esse caso levanta a preocupação de que pode haver uma grande lacuna no sistema de defesa japonês", declarou Itsunori Onodera, secretário para Política de Segurança do partido do governo e ex-ministro da Defesa.

O Japão disse na semana passada que reexaminaria uma série de incidentes envolvendo objetos voadores não identificados, depois que um balão espião chinês foi abatido pelos Estados Unidos após entrar em seu território.

Após o incidente, os militares americanos ajustaram os radares para detectar objetos menores e descobriram três outros dispositivos não identificados, que também foram abatidos.

