Às vésperas de fim de buscas, adolescente é resgatada viva dos escombros de terremoto na Turquia

Onze dias depois do terremoto que já matou quase 40 mil pessoas na Turquia e na Síria, as equipes de emergência turcas resgataram nesta quinta-feira (16) uma adolescente de 17 anos dos escombros de um prédio que desabou em 6 de fevereiro. As chances de encontrar sobreviventes já são consideradas mínimas.

Com informações dos enviados especiais da RFI Pierre Olivier e Jad El Khoury e AFP

"Ela parecia estar bem. Abriu e fechou os olhos", declarou à AFP Ali Akdogan, um voluntário que participou das operações de resgate em Kahramanmaras, cidade próxima ao epicentro do tremor. "Nós trabalhamos aqui, neste edifício, há uma semana (...) Viemos com a esperança de ouvir algo. Celebramos quando encontramos algo com vida, mesmo que seja um gato", acrescentou.

A adolescente Aleyna Olmez foi resgatada no 11° dia após o terremoto de 7,8 graus de magnitude, que destruiu cidades inteiras e, até o último balanço, deixou pelo menos 36.187 mortos no sudeste da Turquia e 3.688 no norte da Síria, num total de 39.875 vítimas fatais confirmadas. Sem conter as lágrimas, um tio da garota abraçou, um por um, todos os socorristas e afirmou: "Nunca esqueceremos de vocês".

Pouco depois do resgate, entretanto, os militares turcos pediram aos jornalistas e aos moradores que deixassem o local, porque as equipes de emergência começaram a retirar os corpos dos escombros.

A Turquia suspendeu os trabalhos de resgate em algumas regiões. O governo da Síria, país em guerra, adotou a mesma medida nas regiões sob seu controle.

Escavadeiras ocupam o lugar de ambulâncias

Na Turquia, os enviados especiais da RFI a Antioquia relatam que as retroescavadeiras entraram em ação, no lugar das ambulâncias – simbolizando o fim da busca por sobreviventes. As máquinas começam a limpar os milhares de edifícios que desabaram uns sobre os outros, diante de moradores que acompanham os trabalhos emocionados.

Com o barulho e o movimento dos veículos, é também um pedaço da vida deles que veem desaparecer, em meio à demolição. Quando uma escavadeira levanta um bloco de concreto, reaparece o que restou de uma sala de estar, uma cozinha ou até livros infantis e brinquedos.

“Perdi meu tio, minha sogra e meu sogro. Os socorristas usaram toda a tecnologia possível. Então, se eles dizem que agora temos que limpar, é verdade. Quem sobreviveu, sobreviveu, e quem morreu, já morreu!”, afirma um deles, Souleyman Ayden.

Vários de seus parentes ainda estão sob os escombros. Mesmo assim, ele aprova a mudança no foco das operações. “Existe um limite além do qual o ser humano não consegue mais sobreviver sob os escombros, é assim. Encontrar sobreviventes agora é um milagre. Os corpos estão se decompondo e a gente sente aqui, então temos que começar a limpar”, disse. “Tem o risco de doenças também, porque se estourar uma epidemia, não vamos conseguir detê-la”, complementou.

Outro morador, Mustapha Cachik, também quer pensar no futuro: “As casas nas quais temos a certeza de que não há ninguém começam a ser limpas. E então teremos que reconstruir moradias para todos de novo. É por isso que a limpeza deve começar”, salientou. "A cidade deve ser reconstruída e, com a ajuda de Deus, vamos começar a reconstrução passo a passo.”

Roubo de bebê

Enquanto isso, na província turca de Hatay (sul), um homem procedente de Ancara foi detido no momento em que tentava roubar um bebê em um hospital, aproveitando o cenário caótico provocado pelo terremoto, informou a agência estatal de notícias Anadolu.

O homem, que trazia consigo vários documentos de identidade falsos, se apresentou como ex-chefe de polícia no centro médico, localizado na cidade de Samandag, e perguntou pelo bebê utilizando seu nome, de acordo com a Anadolu. Ele foi detido e algemado.

