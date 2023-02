“Quero um pedido de desculpas antes de morrer”, diz idosa sul-coreana obrigada a trabalho forçado no Japão

Idosa sul-coreana diz que foi obrigada a trabalhos forçados desde a adolescência para a fábrica de aviões da Mitsubishi em Nagoya, no Japão. (foto ilustrativa) O governo sul-coreano oferece indenizações por meio de uma fundação pública nacional, sem obrigar as empresas japonesas a pagarem por suas práticas. REUTERS/Kyodo

Texto por: RFI 2 min

O governo sul-coreano tenta a todo custo resolver uma desavença histórica entre a Coreia do Sul e o Japão. Porém, encerrar as divergências entre os dois países e melhorar as relações entre Seul e Tóquio passa por reparações e pedidos de desculpas que as vítimas sul-coreanas ainda esperam de empresas e do governo japonês pela violência cometida durante a colonização do país, entre 1910 e 1945.