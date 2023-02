Turquia: adolescente de 14 anos e outras duas pessoas são retiradas com vida de escombros de terremoto

Três sobreviventes, incluindo um adolescente de 14 anos, foram retirados dos escombros em Antakya, sul da Turquia, mais de dez dias após o terremoto que devastou a região, informaram nesta sexta-feira (17) as autoridades locais e a imprensa turca.

Mustafa, de 33 anos, e Mehmet, 26, foram resgatados 261 horas depois do terremoto, informou no Twitter o ministro da Saúde, Fahrettin Koca. O canal CNN Türk identificou os sobreviventes como Mustafa Avci e Mehmet Ali Sakiroglu.

Um pouco antes, um adolescente de 14 anos que passou 260 horas sob os escombros foi retirado das ruínas do edifício em que morava no centro da cidade de Antakya "após muitos esforços", informou o ministro.

Koca indicou que o adolescente, Osman, foi submetido a uma "cirurgia" em um hospital da província, mas não explicou a gravidade do estado do resgatado. As autoridades divulgaram uma foto em que ele aparece consciente.

"Nosso irmão Mustafa lembrou o número de telefone de um parente e ligou para ele", disse o ministro, que divulgou um vídeo do momento. Nas imagens o jovem pergunta: "Você está bem, mãe?". Em seguida sorri quando a pessoa, chorando, responde: "Todos estão bem".

Uma adolescente de 17 anos foi resgatada com vida nesta quinta-feira (16) em Kahramanmaras, cidade próxima ao epicentro do tremor.

O balanço oficial mais recente do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro supera 41 mil mortes.

ONU pede ajuda

"As necessidades são enormes, as pessoas estão sofrendo e não há tempo a perder", declarou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em comunicado, em que pede US$ 1 bilhão para enfrentar a crescente crise humanitária. Guterres acrescentou que as contribuições levariam alívio por pelo menos três meses a cerca de 5,2 milhões de pessoas.

As doações "permitiriam que as organizações de ajuda aumentassem rapidamente o suporte vital" em áreas como segurança alimentar, proteção, educação, água e abrigo, ele explicou.

"Peço à comunidade internacional que intensifique e financie totalmente esse esforço crucial em resposta a um dos piores desastres naturais de nosso tempo."

(Com informações da AFP)

