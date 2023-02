Síria: Pelo menos 15 pessoas morrem em ataques israelenses contra Damasco

Pelo menos 15 pessoas, incluindo civis, foram mortas na noite deste sábado (18) para domingo (19) por prováveis ​​ataques israelenses em Damasco e arredores, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O Ministério da Defesa sírio relata um saldo provisório de cinco mortos, "incluindo um soldado", e 15 feridos, "alguns em estado crítico".

Por Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

"À 00h22, o inimigo israelense realizou um ataque aéreo das colinas ocupadas de Golã, visando diversas áreas de Damasco e seus arredores, incluindo áreas residenciais", informou o Ministério da Defesa da Síria.

Ao todo, três locais foram alvejados por aviões provavelmente israelenses que dispararam diversas salvas de mísseis ar-terra a partir das colinas de Golã, ocupadas em 1967 por Israel, relata o correspondente da RFI.

A mídia síria informou que os projéteis atingiram o instituto cultural de artes aplicadas na cidade de Damasco e um centro cultural em Kfarsoussa, também na capital. Fotos divulgadas pela agência oficial Sana mostram grandes danos ao que parece ser um edifício histórico.

A OSDH relata que os aviões atingiram áreas próximas ao mausoléu xiita de Sitt Zeinab, ao sul de Damasco, que abriga posições do Hezbollah libanês e milícias pró-iranianas. Outros mísseis atingiram uma escola iraniana em Kfarsoussa, causando a destruição de um prédio.

O ONG indica que outra salva de mísseis atingiu uma estação de radar do exército sírio perto da província de Soueida, a 110 quilômetros ao sul de Damasco.

"O ataque israelense mais mortífero à capital síria"

Os habitantes da capital síria ouviram fortes explosões e viram salvas de mísseis vindas do sul do país, bem como projéteis disparados pela Defesa Aérea síria na tentativa de interceptá-los. Rami Abdel Rahman, chefe do Observatório, declarou que este foi "o ataque israelense mais mortífero à capital síria" já realizado.

De acordo com a agência oficial Sana, ao todo diversos edifícios foram danificados. Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos em seu vizinho, visando principalmente posições do exército sírio, forças iranianas e o Hezbollah libanês, aliados do regime sírio.

O estado judeu raramente comenta sobre seus ataques contra a Síria, mas afirma regularmente que não permitirá que o Irã estenda sua influência às fronteiras de Israel. As autoridades israelenses frequentemente denunciam a ajuda militar fornecida pelo Irã a Damasco, bem como a grupos xiitas como o Hezbollah.

No início de janeiro, quatro pessoas, incluindo dois soldados sírios, foram mortas, de acordo com a OSDH, em ataques israelenses contra o Aeroporto Internacional de Damasco, que deixou esta infraestrutura fora de serviço por muitas horas.

(Com informações da AFP)

