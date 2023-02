Sanções da União Europeia contra a Rússia já somam mais de € 21 bilhões de ativos congelados

De acordo com Bruxelas, mais de € 21 bilhões em ativos russos já foram congelados nos 27 países da UE. Na foto, estatuetas representando o presidente russo, Vladimir Putin, e o ditador soviético Josef Stalin em uma loja de souvenirs em São Petersburgo. Rússia, 10 de novembro de 2022.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, a União Europeia já adotou uma série de pacotes de sanções contra indivíduos e entidades russas. As medidas de retaliação incluem o congelamento de ativos russos presentes nos 27 países do bloco. Quase um ano após o começo conflito, este montante já chega a € 21 bilhões. Sozinha, a Alemanha detém pelo menos um quarto deste valor

Por Pascal Thibaut, correspondente da RFI em Berlim

Em uma informação mais precisa, € 5,3 bilhões de ativos russos afetados pelas sanções da União Europeia foram congelados somente na Alemanha. Os dados fornecidas pelo Ministério das Finanças de Berlim foram divulgados pelo jornal Welt am Sonntag.

Esses ativos pertencem a entidades como o Banco Central da Rússia, empresas sancionadas e indivíduos. O governo alemão, no entanto, não quis responder ao pedido do jornal sobre a quantidade de bens pertencentes aos oligarcas russos.

E a tendência é de que este valor aumente ainda mais, uma vez que a comissão criada para a aplicação das sanções começou a trabalhar apenas no início do ano. Com isso, seu quadro de funcionários – que atualmente conta 36 pessoas – deve ser revisto para cima.

Uma das missões desta comissão é estabelecer uma lista exaustiva dos ativos afetados pelas sanções contra a Rússia na Alemanha. No futuro, essas informações serão disponibilizadas no site da entidade.

Na última sexta-feira (17), Bruxelas informou que, até agora, mais de € 21 bilhões em ativos russos já foram congelados nos 27 países da União Europeia.

Kiev, por sua vez, pede que essas quantias sejam usadas para a reconstrução da Ucrânia. A proposta, no entanto, ainda não apresentaria um embasamento legal para sua aplicação.

