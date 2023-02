Ainda se recuperando de tragédia, sul da Turquia é atingido novamente por dois terremotos

Dois novos terremotos de magnitude 6,4 e 5,8 foram registrados na noite desta segunda-feira (20) na província de Hatay, no sul da Turquia. A região é a mesma atingida pelo forte tremor de 6 de fevereiro que matou mais de 41.000 pessoas no país.

Publicidade Leia mais

A agência turca de ajuda humanitária Afad recomendou nas redes sociais que a população se afaste da área costeira, pois há risco de enchentes.

A província de Hatay é banhada pelo mar Mediterrâneo, e está próxima do importante porto de carga de Iskenderun.

O primeiro tremor foi o mais forte, com magnitude de 6,4, e ocorreu por volta das 20h locais. O epicentro estava localizado em Defne, e foi sentido fortemente em Antakya e mesmo em Adana, mais ao norte.

Três minutos mais tarde, o segundo tremor de 5,8 ocorreu em Samandag, cidade costeira ao sul de Antakya.

Em Antakya, o tremor causou pânico na população, ainda em choque pela tragédia que atingiu o país no dia 6 de fevereiro. Prédios já danificados pelos terremotos do início do mês foram abaixo com o novo abalo sísmico, levantando grandes nuvens de poeira na cidade em ruína.

Os tremores também foram sentidos na região de Aleppo, no noroeste da Síria, relataram os correspondentes da AFP, enquanto residentes em pânico saíam de suas casas para as ruas.

Terra se abre mais uma vez

Em uma praça no centro de Antakya, Ali Mazloum, um sírio de 18 anos, buscava pelos seus mortos quando sentiu os tremores.

"Estávamos com Afad à procura dos corpos de nossos parentes quando o tremor nos surpreendeu. Você não sabe o que fazer", disse ele. "Agarramo-nos um ao outro e, bem na nossa frente, as paredes começaram a cair. Parecia que a terra estava se abrindo para nos engolir."

As retroescavadeiras ainda estavam nas ruas da cidade para limpar a destruição deixada pelos terremotos do início do mês quando novos edifícios desmoronaram. "Este acabou de cair", apontava um socorrista nesta noite.

O abalo acontece um dia após as autoridades determinarem o fim das buscas por vítimas dos grandes terremotos do início do mês, já que a esperança de encontrar sobreviventes é praticamente inexistente depois de duas semanas.

Segundo as autoridades locais, mais de 118.000 edifícios foram destruídos ou severamente danificados na Turquia. Ainda não é possível saber quantos foram afetados pelos terremotos desta noite.

A agência Afad diz que mais de 6.000 tremores secundários foram registrados desde o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou o sul da Turquia e a Síria exatamente há quinze dias.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro