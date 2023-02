Joe Biden faz visita surpresa a Kiev e anuncia envio de mais armas à Ucrânia

A quatro dias da invasão russa à Ucrânia completar um ano, o presidente americano, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev nesta segunda-feira (20). Imagens mostraram Biden andando nas ruas da capital ucraniana, cercado de forte policiamento, ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Biden chegou a Kiev depois de uma longa viagem de trem proveniente da Polônia, país europeu que tem uma extensa fronteira a oeste da Ucrânia, um dia antes da visita prevista em Varsóvia nesta terça-feira (21). A Polônia é o país europeu que acolhe o maior número de refugiados ucranianos e por onde transitam as armas fornecidas pelos aliados ocidentais ao Exército ucraniano.

Ao lado de Zelensky, o presidente norte-americano anunciou uma nova entrega de equipamentos essenciais à Ucrânia, como munição de artilharia, sistemas antiblindados e radares de vigilância aérea, segundo ele, "para proteger a população ucraniana de bombardeios aéreos russos", complementou Joe Biden. O democrata garantiu que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia será "infalível" e disse que Washington adotará novas sanções contra a Rússia até o final da semana.

Zelensky afirmou, por sua vez, que a presença de Biden em Kiev é um sinal de apoio "extremamente importante" e repetiu que a Rússia "nunca irá ganhar a guerra".

Sirenes antiaéreas soaram preventivamente na capital e em todo o território ucraniano durante a visita do presidente dos EUA ao país. Mas nenhum disparo de míssil ou ataque com drone foi registrado.

Além do presidente americano, várias delegações estrangeiras são esperadas hoje na capital ucraniana, entre elas uma comitiva de deputados israelenses e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em frente da catedral de São Miguel, em Kiev. 20 de fevereiro de 2023. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Visita à Polônia

Esta é a primeira visita de Joe Biden à Ucrânia desde o início do conflito há um ano. Depois de Kiev, o presidente dos EUA retorna à Polônia para uma visita de dois dias a partir desta terça-feira (21). Além de se reunir com o presidente polonês, Andrej Duda, Biden deve se encontrar com outros aliados da Europa do Leste.

No Palácio de Varsóvia, Biden fará um discurso de apoio à população ucraniana e deve também enviar uma mensagem ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A data desta visita não foi decidida ao acaso. Nesta terça-feira, o líder russo previu fazer um discurso para a nação que deve expor os objetivos para o segundo ano do que Moscou considera uma "operação especial" na Ucrânia.

