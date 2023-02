Operação de resgate de dezenas de mineiros soterrados é retomada na China

Imagem das câmeras de vigilância exibida pelo canal estatal CCTV da China, mostra o desmoronamento de uma mina a céu aberto na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. AP

Texto por: RFI 3 min

A busca por dezenas de desaparecidos no deslizamento de uma mina na China foi retomada na manhã desta quinta-feira (23), após a interrupção dos trabalhos por causa de um segundo deslizamento de terra. Pelo menos cinco pessoas morreram no colapso da mina, de acordo com uma nova contagem anunciada esta manhã pela mídia estatal chinesa. Seis pessoas ficaram feridas e o estado de saúde delas é estável, infornou uma fonte médica. Ainda há 48 desaparecidos.