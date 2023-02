Sanções: EUA reforça medidas contra Rússia, enquanto Polônia bloqueia novo pacote da UE

Uma bandeira do Estado russo tremula sobre câmara baixa do Parlamento, sede em Moscou, Rússia.

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) novas sanções contra a Rússia, no dia em que a invasão da Ucrânia completa um ano, com o objetivo de reduzir o acesso de Moscou à tecnologia estratégica. Enquanto isso, a Polônia bloqueou uma nova rodada de sanções da União Europeia, informaram fontes diplomáticas em Bruxelas.

Por Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

As sanções americanas, que afetam setores como bancos e indústria da defesa, atingirão "mais de 200 pessoas e instituições, tanto russas como de terceiros países da Europa, Ásia e Oriente Médio, que apoiam os esforços bélicos da Rússia", de acordo com a Casa Branca.

As novas sanções - que se unem às muitas medidas impostas nos últimos 12 meses - estão direcionadas contra "uma dezena de instituições financeiras russas, alinhadas com aliados e parceiros, assim como contra funcionários russos e autoridades intermediárias que operam ilegalmente na Ucrânia".

A Casa Branca afirmou que as sanções têm como alvos os setores de defesa e alta tecnologia da Rússia, além de adotar medidas para impedir as tentativas de evitar as penalidades já em vigor.

O Departamento de Comércio dos EUA também irá impor controles de exportação a cerca de 90 empresas russas e de outros países, incluindo a China, "por participar de atividades de substituição e evasão de sanções em apoio ao setor de defesa russo", informou a Câmara americana.

Semicondutores

As empresas visadas pelas sanções serão impedidas de "comprar itens, como semicondutores, sejam fabricados nos Estados Unidos, sejam com certas tecnologias ou softwares americanos no exterior".

O setor de mineração e metais da Rússia também está na mira de sanções econômicas americanas. As medidas "envolverão um aumento nas tarifas de mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos no valor de cerca de US$ 2,8 bilhões (mais de R$ 14 bilhões) para a Rússia.

"Isso também aumentará significativamente os custos do alumínio fundido" na Rússia para entrar no mercado dos EUA, informou a Casa Branca.

Sanções europeias

Já o pacote europeu de sanções, "muito substancial", incluindo novas restrições às exportações para a Rússia no valor de € 11 bilhões, o congelamento dos ativos de três bancos e inúmeras entidades, foi bloqueado por Varsóvia, de acordo com essas fontes.

Pela primeira vez, sete entidades iranianas, incluindo as que são ligadas à Guarda Revolucionária do Irã, farão parte das sanções do bloco europeu. O objetivo é impedir o fornecimento de drones iranianos que estão sendo utilizados pela Rússia para atingir a infraestrutura civil ucraniana.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, declarou nesta sexta-feira que este último conjunto de sanções propostas pela UE contra a Rússia era "muito brando", durante sua visita a Kiev.

"Quanto à 10ª rodada de sanções, não estamos satisfeitos porque é muito branda, muito fraca", revelou o primeiro-ministro a repórteres. "Sugerimos que mais pessoas sejam incluídas. Sugerimos há muito tempo que outros produtos russos sejam incluídos", acrescentou.

Diamantes russos

Em particular, a Polônia considera insuficientes as restrições propostas às importações de borracha sintética da Rússia usada para pneus, disseram as delegações de quatro Estados-membros. Já a Itália pede uma transição mais longa para poder diversificar o abastecimento da sua indústria de pneus, o que é recusado por Varsóvia.

Os diamantes russos também estão na mira de Bruxelas. As autoridades ucranianas afirmam que essas pedras preciosas estão ajudando a financiar a guerra, e os EUA já proibiram suas importações. Moscou arrecada cerca de US$ 4,5 bilhões anuais com a exportação de diamantes brutos extraídos das minas na Sibéria.

As reservas de pedras preciosas do país sustentam uma indústria multimilionária, responsável por quase um terço dos diamantes comercializados na Antuérpia, na Bélgica, considerada a capital mundial dos diamantes.

Entre as sanções, ainda consta uma nova lista com proibição de concessão de vistos e congelamento de ativos de pelo menos 34 instituições russas envolvidas nos sequestros em massa de 6 mil crianças ucranianas. A Agência da ONU para Refugiados informou que estas crianças estão recebendo passaportes russos e sendo colocadas para adoção.

Bloqueio "penaliza a Europa"

O 10º conjunto de sanções da UE está pronto e "um acordo deve ser alcançado nesta sexta-feira", o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, insistiram diplomatas e autoridades europeias.

Para eles, o bloqueio da Polônia "penaliza a Europa". Os Estados Unidos e o Reino Unido já anunciaram o reforço das suas sanções e as novas medidas preparadas pela UE foram divulgadas há duas semanas.

A solução está nas mãos do primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, e da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ambos membros da mesma “família política” na Europa, disse um diplomata. Seus partidos têm assento no Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus no Parlamento Europeu.

A Polônia já havia bloqueado a aprovação do 9º pacote de sanções da UE em dezembro de 2022 e esperava uma cúpula dos líderes dos 27 em Bruxelas para levantar suas reservas.

(Com informações da AFP)

