Blinken reafirma apoio dos EUA à independência e integridade territorial do Cazaquistão

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reafirmou nesta terça-feira (28) em Astana, capital cazaque, o apoio dos Estados Unidos à independência e integridade territorial do Cazaquistão. A viagem pretende fortalecer a influência de Washington na Ásia Central, abalada pela invasão da Rússia ao território da Ucrânia.

"Como vocês sabem bem, os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania do Cazaquistão, sua independência, sua integridade territorial", afirmou Blinken após uma reunião com o chefe da diplomacia cazaque, Moukhtar Tleouberdi.

"Às vezes, apenas dizemos estas palavras e elas realmente não têm significado. E, claro, neste momento específico, elas têm ainda mais ressonância do que o normal", disse Blinken, em referência à invasão da Rússia à Ucrânia.

O diplomata visitou em seguida o imponente palácio na capital do país para uma reunião com o presidente Kassym-Jomart Tokayev, que agradeceu as demonstrações de apoio e afirmou ter recebido três mensagens pessoais do presidente Joe Biden. "Construímos acordos muito bons e confiáveis de longo prazo em áreas de importância estratégica", declarou Tokayev.

"Grandes passos"

Blinken afirmou que os Estados Unidos deram "grandes passos" nos últimos anos para fortalecer sua relação com o Cazaquistão e que buscarão formas práticas de estreitar laços com os países da Ásia Central, que incluem Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Ele insistiu que Washington "quer a fortalecer ainda mais" a relação com o Cazaquistão, aliado da Rússia que se aproximou dos Estados Unidos desde sua independência após o colapso da União Soviética.

O chefe da diplomacia americana também deve visitar o Uzbequistão após uma reunião com os colegas dos cinco países da Ásia Central, territórios que têm uma relação de longa data com a Rússia nas áreas de segurança e economia.

Mas um estudo recente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento constatou um aumento nas exportações da União Europeia e Reino Unido ao Cazaquistão, Armênia e Quirguistão, que têm um acordo alfandegária com a Rússia, e sugeriu que isso acontece porque esses países tentam escapar das sanções ocidentais contra Moscou.

A visita de Blinken acontece alguns meses após a ida do líder chinês, Xi Jinping, ao Cazaquistāo, em setembro do ano passado. Foi a primeira visita ao exterior de Xi, que em seguida foi ao Uzbequistão, desde o início da pandemia, deixando evidente o interesse das grandes potências na Ásia Central.

