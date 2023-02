"TikTok assusta porque coleta muitos dados pessoais", diz especialista sobre boicote de governos ocidentais

Vários países ocidentais fecham o cerco à rede social chinesa TikTok. Depois da Comissão Europeia e o Conselho Europeu vetarem o uso do aplicativo nos smartphones oficiais dessas instituições, a Casa Branca deu um prazo de 30 dias, a partir desta terça-feira (28), para que as agências federais retirem a plataforma de vídeos de todos os dispositivos eletrônicos do governo. O Canadá e a Dinamarca também aderiram à ideia.

Publicidade Leia mais

O TikTok, que pertence ao grupo de tecnologia chinês ByteDance, virou um alvo político diante do temo de que o aplicativo possa ser utilizado para espionagem ou propaganda pelo Partido Comunista da China. Nos Estados Unidos, as preocupações de segurança nacional sobre uma suposta espionagem de Pequim não são novas, mas aumentaram após um incidente com um balão do país asiático que atravessou o espaço aéreo americano - e depois foi abatido.

Na Europa, o sentimento não parece ser diferente. Uma porta-voz da Comissão Europeia alegou, em 23 de fevereiro, que a proibição do aplicativo nos dispositivos eletrônicos oficiais "visa proteger a instituição contra ameaças e ações de cibersegurança que possam ser exploradas para ataques contra o ambiente corporativo".

Na segunda-feira (27), o Canadá indicou que "os métodos de coleta de dados do TikTok dão um acesso significativo ao conteúdo do telefone", embora tenha reconhecido que não há "motivos para acreditar que alguma informação do governo tenha sido comprometida". Nesta terça-feira (28), o Parlamento da Dinamarca informou que pediu a seus deputados e todos seus funcionários que desinstalem o aplicativo chinês dos dispositivos móveis fornecidos pela Casa, por "risco de espionagem".

Coleta de dados pessoais

Em entrevista à RFI, Roxane Suau, diretora de marketing da Pradeo, empresa de segurança de smartphones e aplicativos, diz acreditar que a preocupação dos governos ocidentais é plausível. "O TikTok assusta porque coleta muitos dados pessoais dos usuários, como e-mails, números de telefone, mas também informações sobre a navegação na web dos usuários, o que pode ser visto como muito intrusivo para alguns", explica.

Mas por que a súbita preocupação das autoridades com o aplicativo neste momento? Roxane Suau não tem a resposta exata, mas traça uma hipótese. "Sabemos que os aplicativos móveis fazem frequentemente atualizações de seus programas, e talvez tenha ocorrido nos últimos dias uma atualização que tenha mudado os dados coletados pelo aplicativo, fazendo os governos reagirem", diz.

Para a especialista em segurança de dispositivos eletrônicos governamentais, essa é apenas a ponta do iceberg. Ela acredita que, nos próximos dias, vários outros países seguirão o exemplo dos Estados Unidos e da Europa. "Para o TikTok, isso pode resultar em um impacto forte em sua imagem e em uma diminuição no número de usuários, se o grande público estiver a par dos acontecimentos", prevê.

Grande público não é alvo da proibição

Roxane Suau ressalta que a proibição diz respeito a membros de governos ocidentais nos aparelhos eletrônicos dos Estados. "Nada impede as pessoas de instalarem e usarem normalmente o TikTok", sublinha.

Segundo a diretora de marketing, o bloqueio completo de uma rede social não é a melhor estratégia para lutar contra a espionagem ou o roubo de informações. "Quando falamos do uso de aplicativos pelo grande público, já tivemos a experiência no passado: proibir dispositivos tem como consequência o uso pirata deles. E quando falamos de piratagem de aplicativos móveis, são clones perigosos, que fazem coletas de dados ainda mais prejudiciais", avalia.

Por isso, para a especialista, diante de um risco detectado pelos governos, como a espionagem, a melhor medida é limitar o uso da rede social e comunicar sobre o problema ao grande público. "É preciso aconselhar os usuários a prestarem atenção nas permissões pedidas durante a instalação de um aplicativo, por exemplo. Não é apenas o TikTok que faz isso, várias outras plataformas coletam muitos dados dos usuários. Por isso é preciso estar vigilante quando baixamos aplicativos", recomenda.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro