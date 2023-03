Índia tenta ser mediador entre Rússia e Ocidente na cúpula do G20, mas EUA recusam dialogo com Moscou

Os ministros das Relações Exteriores do G20 se reúnem na Índia durante dois dias para um encontro que terá a guerra na Ucrânia como pano de fundo. REUTERS - AMIIT DAVE

Texto por: RFI 3 min

Os ministros das Relações Exteriores das potências mundiais estão presentes em Nova Délhi para uma reunião de cúpula do G20, que tem como pano do fundo a guerra na Ucrânia e as tensões da Rússia com o Ocidente. O governo indiano tenta se posicionar como mediador, mas os Estados Unidos não parecem dispostos a mudar de posição sobre suas relações com Moscou.