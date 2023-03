Em cúpula no Gabão, países africanos pressionam por dinheiro para conservar o "outro pulmão do mundo"

Floresta tropical da Bacia do Congo, na África Equatorial, é hoje maior sumidouro de carbono do mundo officedutourisme.gouv.cg

Texto por: RFI 3 min

Começou nesta quarta-feira (1°) a cúpula One Forest, que reúne líderes internacionais para discutir a proteção das florestas tropicais no Gabão. O centro da discussão será mecanismos de financiamento para a conservação das florestas da Bacia do Congo, atualmente o maior sumidouro de gás carbônico do mundo, à frente da Amazônia e das florestas do sudeste asiático.