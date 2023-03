SpaceX: participação de astronauta dos Emirados mostra que espaço é novo campo para países do Golfo

O astronauta emiradense Sultan Al-Neyadi faz sinal de adeus para seus familiares no centre espacial Kennedy, em 1 de março de 2023, algumas horas antes de decolar em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo de um foguete Space X. AP - John Raoux

Texto por: RFI 2 min

Quatro novos astronautas decolaram nesta quinta-feira, 2 de março, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS), a bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX. Esta é a sexta vez que a empresa americana realiza esta tarefa para a NASA. A novidade é a participação do astronauta dos Emirados Árabes Unidos, Sultan al-Neyadi, que fará, pela primeira vez, uma missão de seis meses a bordo da ISS.