Jogador do PSG e da seleição do Marrocos Achraf Hakimi é indiciado por estupro

O zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção do Marrocos Achraf Hakimi, semifinalista do último Mundial, foi indiciado nesta quinta-feira (2) por estupro, após as acusações, que ele contesta, de uma jovem de 24 anos.

A mulher acusa o jogador de futebol, também de 24 anos, de a ter estuprado no último sábado (25) na casa dele, em Boulogne-Billancourt, na região parisiense. O jogador foi ouvido na própria quinta-feira por investigadores, depois indiciado por um juiz de instrução e colocado sob supervisão judicial, informou o Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris.

Esta acusação "finalmente lhe deu a oportunidade de se defender", argumentou sua advogada, Fanny Colin, e principalmente de "ler o processo". Seu controle judicial o proíbe de entrar em contato com a jovem. Ele está autorizado, no entanto, a deixar o território francês.

A investigação preliminar, aberta segunda-feira (27) pela Promotoria, agora está nas mãos de um juiz de instrução. Para sua advogada, o jogador "foi alvo de uma tentativa de extorsão" neste caso. O PSG anunciou dar "seu apoio" a Achraf Hakimi e "confiar na justiça".

Hakimi, que nos últimos dias apresentou um desconforto muscular em uma coxa, é esperado nos gramados na quarta-feira (8) em uma partida pela Liga dos Campeões. "O objetivo é que ele esteja disponível para o jogo contra o Bayern", nas oitavas de final, declarou o treinador do PSG, Christophe Galtier, em coletiva de imprensa, se recusando a comentar o caso.

"Preservar sua segurança"

A jovem foi ouvida pelos investigadores na quarta-feira (1°), de acordo com fontes próximas ao caso. "Registramos a acusação", disse sua advogada, Rachel-Flore Pardo. "Minha cliente mantém todas as suas declarações. Ela optou por falar exclusivamente com a Justiça e não quer dar publicidade ao caso, principalmente para preservar sua segurança".

A jovem foi a uma delegacia no domingo (26), dizendo que havia sido estuprada, sem prestar queixa. De acordo com uma fonte policial, ela contou que conheceu Achraf Hakimi em janeiro pelo Instagram e foi à casa dele no sábado em um carro com motorista encomendado pelo jogador.

Uma fonte próxima ao caso afirma que ela chegou à casa do jogador no sábado por volta de 1h da madrugada, onde ficou por cerca de uma hora. Ela afirma que Achraf Hakimi a beijou e a tocou sem seu consentimento, antes de estuprá-la, acrescentou a fonte policial. Ela conta que conseguiu se desvencilhar dele e que uma amiga, contatada por mensagem, veio buscá-la.

Achraf Hakimi chegou ao PSG em 2021 vindo do Inter de Milão. Amigo muito próximo de Kylian Mbappé, ele fez parte da seleção da Federação Internacional de Futebol de 2022, prêmio anunciado na última segunda-feira (27) em Paris. O jogador participou da noite de gala organizada pela Fifa poucas horas após a revelação da abertura da investigação contra ele.

"Conspiração"

Filho de uma empregada doméstica e de um vendedor ambulante, ambos marroquinos e radicados na Espanha desde os anos 1980, o jogador nasceu em Getafe, subúrbio ao sul de Madri, no bairro de Las Margaritas.

Casado com a atriz espanhola Hiba Abouk, Hakimi começou no futebol no Ofigevi, depois ingressou no centro de treinamento do Real Madrid. Em seguida, brilhou no Dortmund e no Inter de Milão, antes de ingressar no PSG.

Questionada, a Federação Marroquina de Futebol não quis comentar o caso. Hakimi levou a seleção do Marrocos às semifinais do último Mundial, no Qatar, a primeira vez que uma equipe africana chegava tão próximo ao título.

No Marrocos, o caso se divide nas redes sociais e em alguns meios de comunicação: entre os que acreditam que se trata de uma "conspiração" contra o jogador do PSG, traçando um paralelo com a recente condenação na França do cantor marroquino Saad Lamjarrad a seis anos de prisão por estupro qualificado, e os que pedem respeito ao processo legal em andamento.

