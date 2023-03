Revolucionárias invisíveis: contribuições femininas a tecnologia e ciência são apagadas

Imagem de ilustração. As contribuições das mulheres à ciência são sistematicamente apagadas em proveito de colegas homens. Getty Images - miniseries

Texto por: RFI 3 min

O setor das tecnologia e o mundo digital são considerados ambientes exclusivamente masculinos que não interessariam às mulheres. Uma ideia preconceituosa que está longe da realidade. Na verdade, as contribuições das mulheres nesta área são sistematicamente apagadas em benefício do trabalho de colegas homens. A paridade no setor permitiria responder à escassez de talentos, de acordo com associações de defesa dos direitos das mulheres.