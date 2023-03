Repensar a ajuda humanitária

A cada ano, a ajuda necessária para enfrentar as situações de emergência no mundo só é abundante de maneira parcial e depende da seleção de cerca de vinte países contribuintes. Obrigadas a encontrar financiamentos complementares, as ONGs ocidentais estão cada vez mais dependentes de doadores privados, enquanto as africanas permanecem marginalizadas

Por ser repentina, por sua violência e pelos danos que causa, a guerra na Ucrânia mergulhou o mundo inteiro na tormenta, colocando em questão o financiamento das novas emergências e as consequências potenciais desses eventos sobre o sistema humanitário internacional. O conflito surgiu em um momento em que diversas crises, grandes e longas, não haviam sido resolvidas. E inclusive, hoje em dia, essas crises tendem a ser esquecidas.

Em 2020, 243 milhões de pessoas (entre as quais 82 milhões obrigadas a deslocamentos forçados), divididas em 75 países (Sudão do Sul, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Etiópia, Somália, Síria, Iêmen, Bangladesh, Haiti, Venezuela…), sobreviviam com o apoio de uma ajuda internacional de emergência. A situação foi agravada pela pandemia, que por um lado degradou a situação econômica, sanitária e nutricional dos países mais pobres, mergulhando 19 milhões de pessoas em uma necessidade de assistência humanitária imediata. Por outro lado, a Covid-19 induziu uma tentação de retração por parte dos países doadores, desejosos de conceder prioridade às consequências da crise sanitária em seus próprios territórios.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 teve por consequência colocar em perigo os países pobres então sob proteção do Programa Alimentar Mundial (PAM), o órgão das Nações Unidas que se encontra na primeira linha para responder ao problema da fome. Diversos fenômenos explicam a forte diminuição dos abastecimentos que conheceram alguns países: o preço do trigo, que passou de US$ 250 para US$ 400 a tonelada em algumas semanas; o aumento dos fertilizantes, estreitamente ligado ao preço do gás necessário para sua produção; a alta das tarifas de frete marítimo e o engarrafamento de portos vitais para o transporte das produções agrícolas…1

As contribuições dos Estados se revelam muito insuficientes para cobrir as necessidades humanitárias que crescem à medida que se multiplicam guerras e crises de todo tipo. Essa carência obriga a uma reflexão sobre a solidariedade internacional de emergência: como funciona esse sistema? Quais são suas falhas e como remediá-las?

A cada ano, as Nações Unidas lançam uma convocação indicando os financiamentos necessários a fim de responder às diferentes situações de crise humanitária. E a cada ano elas constatam um grande descompasso entre os fundos solicitados e as contribuições governamentais efetivamente obtidas. O valor das demandas quase quadruplicou entre 2009 e 2022, passando de US$ 9 bilhões para US$ 40 bilhões. Porém, de maneira relativamente constante, apenas 60% dos valores requisitados foram finalmente transferidos pelos países contribuidores – exceto em 2020, quando, pela primeira vez em mais de dez anos, essa proporção passou abaixo dos 50%.2

Naquele mesmo ano, dos US$ 9,5 bilhões considerados necessários para lutar contra os efeitos da Covid-19, apenas US$ 3,8 bilhões foram transferidos para ajudar os países pobres. É uma soma insignificante quando comparada aos valores injetados para relançar as economias ocidentais desestabilizadas pela crise sanitária: US$ 1,9 trilhão nos Estados Unidos e US$ 900 bilhões na União Europeia. Em outubro de 2020, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva,, anunciava que “os poderes públicos [dos países ocidentais tinham] transferido cerca de US$ 12 trilhões em ajuda às famílias e às empresas”.3 Para 2023, a ONU lançou uma convocação recorde de US$ 51,5 bilhões. Isso equivale a apenas 11% do valor de negócios da Amazon, ou metade do lucro líquido da Apple; e, no entanto, é quase certeza de que essas necessidades não serão cobertas.

Para compreender tal falha, é preciso retornar à identidade dos países doadores, à estrutura global das receitas entre fundos privados e fundos públicos e, por fim, à identidade dos países recebedores. Esses diferentes elementos esclarecem o “processo” humanitário: eles traduzem suas tendências fortes ao mesmo tempo e permitem que se compreendam as prioridades geográficas e políticas dos doadores.

Apenas cerca de vinte países contribuem voluntariamente para quase todas as doações de fundos públicos. Os Estados Unidos lideram a classificação, seguidos pela Alemanha, a União Europeia (enquanto entidade), o Reino Unido e a Suécia. Primeira constatação: algumas grandes potências econômicas (China, Rússia, Indonésia, México…) não aparecem na lista dos principais países doadores. Segunda constatação: em relação à Renda Nacional Bruta (RNB) de cada Estado doador, a ajuda transferida varia amplamente – de mais de 0,15% da RNB de Luxemburgo, Suécia, Noruega ou Dinamarca a 0,03-0,04% da RNB dos Estados Unidos, Canadá, Catar, Itália e Nova Zelândia. A França não figura entre os vinte países que mais contribuem para o financiamento da ajuda humanitária, segundo esse indicador.

Uma análise mais detalhada revela inclusive que, ao déficit global das receitas, se acrescentam importantes disparidades na atribuição dos fundos públicos. Em 2018, por exemplo, a convocação financeira coordenada lançada pela ONU comportava 34 pedidos, em proveito de 29 países. Porém, nem todos suscitaram a mesma generosidade. O Iraque conseguiu reunir 89% da soma solicitada e a Nigéria, 67%, porém, as Filipinas e a Coreia do Norte receberam bem menos, 24%. Essa “taxa de cobertura” não depende do tamanho das somas solicitadas. O Iêmen recebeu 85% dos US$ 3,1 bilhões pedidos, enquanto o Haiti só obteve 13% dos US$ 252 milhões solicitados…

Essas diferenças são facilmente explicáveis: cada Estado doador pode atribuir livremente seus fundos ao país de escolha e assim privilegiar algumas causas mais do que outras. Em 2020, 83% das somas atribuídas às agências da ONU tiveram sua afetação escolhida pelos Estados. Esse funcionamento prejudica um princípio cardinal da ação humanitária, o da imparcialidade, em virtude do qual a ajuda deve ser concedida apenas com base nas necessidades, sem discriminação.

Além da falta de dinheiro e das desigualdades de distribuição, as ONGs que solicitam fundos para a ONU para financiar suas ações nos países pobres se encontram confrontadas a uma inflação de procedimentos burocráticos, o que cria um problema duplo, ao mesmo tempo ético e de segurança. As cláusulas contratuais inscritas nos orçamentos alocados impõem às organizações que agem nas zonas de conflito a realização de uma “triagem” e um controle obrigatório, por vezes repetitivo, de seus funcionários, prestadores de serviço e parceiros. Elas devem, por exemplo, garantir que nenhum deles figure nas listas internacionais de pessoas suspeitas de atividades terroristas, por meio de programas específicos. “O tempo e a energia consagrados a essas novas práticas de segurança têm como primeira consequência um peso extremo nos procedimentos administrativos, assim como nos custos de funcionamento”, denuncia artigo assinado por diversos dirigentes de ONGs (Le Monde, 15 dez. 2020). “Isso acarreta o desvio de uma parte não negligenciável do tempo de nossas equipes para tarefas não diretamente benéficas às necessidades das pessoas socorridas.”

Uma exigência suplementar dos países doadores se destaca: estender essa triagem para os beneficiários diretos da ajuda, o que poderia constituir um perigo muito grande para a segurança das equipes humanitárias, colocando as ONGs no papel de “delatores” aos olhos de movimentos rebeldes implicados em certas guerras. A exceção humanitária em relação às leis antiterroristas é no entanto necessária para preservar os princípios fundadores da neutralidade (a ajuda humanitária não deve favorecer nenhum lado nos conflitos armados) e a independência (os objetivos humanitários devem ser descolados dos objetivos econômicos, militares…).

Para suprir a falta de dinheiro investido pelas agências da ONU, as ONGs internacionais devem encontrar sozinhas financiamentos complementares. Elas precisam então se voltar para fundos privados, o que leva a um tipo de mercantilização de suas missões, assim como a uma eventual dependência em relação aos doadores individuais. Esses financiamentos privados representam cerca de um quarto das somas reunidas a cada ano para enfrentar as necessidades humanitárias (ou seja, US$ 6,7 bilhões em 2020). Eles são, em mais de 85%, coletados junto ao grande público nas campanhas realizadas pelas ONGs internacionais, e o resto provém de fundações e, em menor medida, do mecenato empresarial.

Entretanto, também neste caso, os fundos alocados não correspondem ao tamanho das necessidades. De acordo com os países e as crises, os doadores se mostram mais ou menos generosos, em função das proximidades culturais, linguísticas ou históricas com as populações atingidas. Os recordes de generosidade dizem respeito principalmente às grandes catástrofes ambientais ou tecnológicas: tsunami na Indonésia (2004), terremoto no Haiti (2010), terremoto no Nepal (2015) e explosão química no Líbano (2020).

Podemos nos perguntar o que justifica que o grande público – quer dizer, essencialmente cidadãos dos países ocidentais – ocupe um papel tão importante no financiamento e nas orientações da ação humanitária. Além disso, esse modelo impõe às ONGs não apenas levar em conta as lógicas dos grandes países contribuidores, mas também ter de considerar um marketing humanitário próximo de uma forma de consumismo. Em sua busca por fundos privados, as ONGs precisam contemplar a versatilidade dos doadores individuais. Elas podem, a fim de suscitar generosidade, se expor a uma forma de simplismo quando apresentam as razões e as consequências de um conflito, com a tentação de reduzir as populações auxiliadas a uma representação visual degradada, em uma ótica publicitária.

As ONGs dos países pobres aparecem como as maiores perdedoras nesse modelo de financiamento. Assim, as organizações que agem no terreno são quase exclusivamente provenientes de países europeus ou norte-americanos. Em 2016, o encontro humanitário mundial de Istambul tinha reivindicado, entre suas “recomendações prioritárias”, um reequilíbrio substancial dos fundos em favor dos agentes locais, que administravam apenas 2,8% do envelope humanitário total. O encontro de Istambul fixou um objetivo de 25% em 2020. Porém, o resultado foi de 3%, enquanto os confinamentos e a paralisia dos transportes aéreos evidenciavam a necessidade de relocalizar a ajuda humanitária. Em 2022, apenas 1,2% da ajuda internacional beneficiava ONGs situadas nos países afetados pelas crises.

Em 2019, enquanto as despesas militares ultrapassaram US$ 1,9 trilhão, os Estados Unidos depositaram US$ 20 bilhões em ajuda humanitária. Ora, consagrar US$ 20 bilhões em ajuda humanitária significa querer cuidar de todas as emergências do planeta com 10% do que a França gasta para cobrir suas “despesas correntes de saúde”. Porém, denunciar a insuficiência dos meios não basta. É preciso repensar o conjunto do financiamento da ação humanitária internacional, que não pode mais se reduzir apenas às contribuições voluntárias dos países atualmente doadores. Bastaria, por exemplo, que cada um dos países classificados pelo Banco Mundial como de “renda elevada” consagrasse entre 0,03% (número de 2019) e 0,07% (número pós-Covid) de sua RNB para a ação humanitária para cobrir o conjunto das somas solicitadas pela ONU.

As ONGs poderiam fazer pressão para que as Nações Unidas instaurem um princípio de contribuição obrigatório dos países pertencentes a esse grupo. Isso obrigaria principalmente Estados poderosos como Rússia, China, Brasil e Indonésia a doar mais. Tal medida andaria de mãos dadas com uma maior alocação dos fundos para as ONGs locais, a fim de sair do sistema atual em que as ONGs ocidentais, principalmente financiadas por Estados e cidadãos ocidentais, agem nos países do Sul.

*Pierre Micheletti é presidente da Ação contra a Fome – França. Autor de 0,03%, pour une transformation du système humanitaire international [0,03%, por uma transformação do sistema humanitário internacional], Parole, Paris, 2020.

1 “The impact on trade and development of the war in Ukraine” [O impacto em comércio e desenvolvimento da guerra na Ucrânia], Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, mar. 2022.

2 Os dados citados neste artigo sobre os valores da ajuda humanitária oferecida aos países em dificuldade provêm das edições sucessivas do relatório “Global Humanitarian Assistance” [Assistência humanitária global] da organização Development Initiatives.

3 Kristalina Georgieva, “La longue ascension: surmonter la crise et bâtir une économie plus résiliente” [A longa ascensão: superar a crise e construir uma economia mais resiliente], FMI, 6 out. 2020.

