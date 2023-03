Após terem viralizado com vídeo dançando sem véu, jovens iranianas são obrigadas a se desculpar

As imagens de cinco jovens iranianas dançando sem véu viralizaram desde o Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, as autoras do vídeo foram rapidamente identificadas pelo regime de Teerã, detidas e obrigadas realizar outra gravação, na qual aparecem com as cabeças cobertas, se desculpando. O episódio incitou outras jovens a se filmarem realizando a mesma coreografia.

Publicidade Leia mais

No primeiro vídeo, as cinco jovens vestem blusas curtas, têm o cabelo solto e dançam ao som de "Calm Down", música do cantor nigeriano Rema. A canção ganhou fama após uma colaboração gravada por Rema com a estrela americana Selena Gomez.

Após a postagem, o próprio cantor divulgou as imagens, o que ajudou a promover o vídeo. "A todas as maravilhosas mulheres que lutam por um mundo melhor, são uma fonte de inspiração, canto por vocês e sonho com vocês", disse Rema.

Gravado em Ekbatan, um bairro residencial da capital Teerã, o vídeo viralizou no TikTok e em outras redes sociais na semana passada. Essa área da cidade, de classe média, tem sido palco de muitas ações contra o governo há um mês, na esteira dos protestos que tomaram conta do país desde setembro, quando uma jovem curda morreu em condições suspeitas após ter sido detida pela polícia, acusada de uso inapropriado do véu, acessório imposto pelo regime iraniano.

Diante desse contexto, as imagens das cinco jovens dançando sem o véu chocaram as autoridades. Segundo relatos no Telegram e no Twitter com as hashtags #ShahrakEkbatan, as jovens foram rapidamente identificadas e detidas pela polícia local. Ainda de acordo com informações divulgadas nas redes sociais, elas teriam sido presas durante dois dias e obrigadas a se desculpar em público.

PLUS BEAU MESSAGE d’#Iran à l’occasion de la journée internationale de la femme. Cheveux au vent et nombril à l’air, cinq habitantes du quartier Ekbatan de Téhéran entament une chorégraphie sur Calm Down de Rema, comme partout ailleurs dans le monde, sauf que c’est interdit ici. pic.twitter.com/HVwgoak5B3 — Armin Arefi (@arminarefi) March 9, 2023

Arrependimento

Em seguida, outro vídeo foi publicado nas redes sociais, com quatro mulheres usando véu manifestando arrependimento, uma após a outra. As agências de notícias porém, não puderam verificar a autenticidade ou as circunstâncias em que as imagens foram gravadas.

دختران اکباتان که فیلم رقصشون جهانی شد بعد تذکری که گرفتن باز قوه قضاییه خواستتشون و ۲روز بازداشت بودن.

حالا ازشون اعتراف اجباری گرفته شده و تو پیج مربی رقص خانوم میترا آپلود شده.

زورشون به دخترامون رسیده؟

بهشون نشون میدیم چه خبره!#بچه_های_اکباتان #مهسا_امينی‌ pic.twitter.com/kFiO6NkHDu — شهرک اکباتان (@shahrak_ekbatan) March 13, 2023

A publicação desse segundo vídeo suscitou uma nova reação nas redes sociais. Desde então, dezenas de mulheres postaram imagens nas quais aparecem fazendo a mesma coreografia.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دختران در نقاط مختلفی از ایران برای نشان دادن حمایت خود از دختران شهرک اکباتان اقدام به رقصیدن مقابل دوربین و انتشار آن در رسانه‌های اجتماعی می‌کنند pic.twitter.com/aLLx59gTWm — ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 12, 2023

Desde o início dos protestos, há seis meses, o véu islâmico se tornou o principal símbolo de contestação no Irã. Em um sinal de resistência, são cada vez mais numerosas as iranianas que aparecem em público sem o acessório ou o retiram durante as manifestações contra o governo.

Raros são os casos de sanções para quem aparece sem o véu. No entanto, as autoridades locais, que haviam flexibilizado as restrições, anunciaram em janeiro que pretendem voltar a aplicar de forma mais rigorosa uma lei que prevê punições severas para aquelas que desrespeitarem a obrigatoriedade do uso do véu.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro