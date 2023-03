Desilusão marca 20 anos da invasão americana no Iraque que derrubou Saddam Hussein

Cartaz com o retrato de Saddam Hussein no prédio do Ministério dos Transportes e das Comunicações em chamas, em Bagdá, no dia 9 de abril de 2003.

Esta segunda-feira (20) marca 20 anos do início da intervenção americana no Iraque. Nas ruas da capital Bagdá, a data é lembrada com desgosto por grande parte da população. Especialista ouvido pela RFI analisa que a invasão, que desestabilizou duradouramente o Iraque, abriu caminho para o aumento da influência do Irã na região.

Com informações da Marie-Charlotte Roupie, correspondente da RFI, e colaboração especial de Jonas Duris

No animado bairro de Karrada, onde 20 anos atrás ficava a imensa estátua de Saddam Hussein derrubada pela população, Ezzet, vendedor de especiarias, fala com tristeza dos últimos dias de março de 2003. "Não tenho a impressão de que aconteceu há 20 anos. Nesses 20 anos, o quê mudou? Nada mudou, só tiraram o Saddam Hussein", diz ele.

Ali, vendedor de peixes, pensa do mesmo jeito. "No início, pensávamos que coisas boas iam acontecer. Mas nada de bom foi feito para a população: nenhuma infraestrutura, construções, nada", afirma Ali.

Saudades do antigo regime

A controversa decisão americana de lançar um ataque contra o Iraque em 2003 deixou a lembrança de um dia traumatizante, mas as suas consequências são constatadas de maneiras diferentes. A moradora Zeinab só viu caos a partir de 2003. "Seria bom se pudéssemos voltar ao antigo regime. Hoje em dia, a corrupção está em todo lugar, há roubos e vandalismo", diz ela.

Já Duaa não sente falta do antigo regime que atormentou sua família. "Claro que foi positivo. Ficamos livres de um período sombrio. A situação atual não é ideal, mas assim mesmo é bem melhor do que tínhamos antes", explica Duaa.

Desde a queda de Saddam Hussein, o país foi sacudido por guerras, terrorismo do grupo Estado Islâmico e conflitos internos. Segundo a organização Iraq Body Count, a operação americana "Liberdade do Iraque" lançada no contexto dos atentados do dia 11 de setembro de 2001, causou mais de 100.000 mortes de civis entre 2003 e 2011.

Aumento da influência do Irã

A invasão, ordenada por George W. Bush contra o rico produtor de petróleo, tinha como objetivo eliminar a ameaça de armas de destruição massiva, justificou o Pentágono, sem provas. Até hoje, nenhuma arma do tipo foi encontrada e a operação desestabilizou duradouramente o país.

Além disso, o conflito abriu as portas do Iraque à influência do vizinho Irã, país de maioria xiita e inimigo dos Estados Unidos. Entrevistado pela RFI, Clément Therme, pesquisador associado do Instituto internacional de Estudos Iranianos Rasanah, afirma que "Washington fez o que as forças armadas iranianas não tinham conseguido realizar durante a guerra Irã-Iraque (1980-1988)".

A credibilidade do Ocidente em relação ao cumprimento do direito internacional foi muito prejudicada. O Oriente Médio ainda sofre com as consequências negativas dessa aventura militar, devido ao clima de instabilidade criado no país. O novo regime iraquiano, embora tenha conseguido estabelecer uma aparente normalidade, ainda enfrenta imensos desafios, como crise política, pobreza e corrupção, e continua buscando um equilíbrio.

