ONU: Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 6° ano consecutivo; Brasil fica em 49°

Finlândia ficou mais uma vez no topo dos países mais felizes do mundo, segundo Relatório Mundial da Felicidade.

A Finlândia foi eleita nesta segunda-feira (20) como o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo, de acordo com um relatório elaborado pela ONU que também destacou o aumento da fraternidade na Ucrânia. O Brasil ficou na posição 49.

O Relatório Mundial da Felicidade, publicado pela primeira vez em 2012, considera as avaliações das próprias pessoas sobre sua situação, bem-estar econômico e indicadores sociais.

Em 2016, o Brasil ocupava o 16° lugar, mas vem perdendo posições na lista de 137 países. Em 2022, estava na 28ª colocação. Junto com Rússia, Filipinas, Tailândia, Turquia e Venezuela, o Brasil observou um período de "recessão democrática", afetando o resultado, aponta o relatório.

Ucranianos e a guerra

A lista destacou uma nítida mudança na situação da Ucrânia. "O bem-estar na Ucrânia caiu menos do que em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e isso se deve em parte ao aumento extraordinário do sentimento de fraternidade", disse Jan-Emmanuel De Neve, um dos editores do relatório, em comunicado.

Apesar da "magnitude do sofrimento e dos danos na Ucrânia" após a invasão russa em 2022, existe um "sentimento muito mais forte de que há um propósito comum, existe bondade e confiança na liderança ucraniana", em comparação ao ano de 2014, acrescentou.

A Ucrânia subiu de posição, de 98 a 92 em relação à lista anterior, divulgada antes do início da ofensiva russa.

Os países do norte da Europa completaram o pódio dos mais felizes do mundo, com a Dinamarca em segundo e Islândia em terceiro.

A surpresa da lista foi Israel, que subiu cinco posições e se estabeleceu em quarto lugar.

Embora os mesmos países encabecem a lista ano após ano, os autores do relatório identificaram os países bálticos como progredindo rapidamente em direção aos níveis da Europa Ocidental.

Único país novo entre os 20 países da lista dos mais felizes, a Lituânia subiu para o 20º lugar - deixando a França em 21º - enquanto a Estônia caiu do 66º lugar em 2017 para o 31º em 2023.

Crise humanitária

Em contrapartida, o Afeganistão continuou no último lugar do ranking, posição que ocupa desde 2020 com o agravamento da crise humanitária desde que o Talibã retornou ao poder em 2021, após a retirada das tropas lideradas pelos Estados Unidos.

O World Happiness Report, publicado pela primeira vez em 2012, é baseado na avaliação das pessoas sobre sua felicidade, bem como em dados econômicos e sociais. O relatório considera seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Ele atribui uma pontuação de satisfação com base em uma média de dados durante um período de três anos.

